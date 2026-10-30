दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के लिए 'कोटा सिस्टम' बना संजीवनी, अनिल झा को मिला जीत का सर्टिफिकेट
दरभंगा स्नातक सीट पर बिहार विधान परिषद के आरजेडी समर्थित प्रत्याशी अनिल झा को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है. पढ़ें रिपोर्ट- विवेक ठाकुर
Published : October 30, 2026 at 7:22 AM IST
दरभंगा : बिहार के दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के सीटिंग कैंडिडेट को न सिर्फ पछाड़ा बल्कि जीत भी हासिल की. 60 घंटे तक चली लंबी मतगणना के बाद गुरुवार की देर शाम तक नतीजे चुनाव आयोग से क्लियर होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया गया.
अनिल झा को मिला जीत का सर्टिफिकेट
जीत की घोषणा के बाद आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने अपने हाथों से उन्हें जीत का सर्टिफिकेट सौंपा. प्रमाण पत्र सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने कहा कि- ''सभी सहयोगी कर्मियों के साथ दरभंगा के DM कौशल कुमार, नगर आयुक्त गरिमा लोहिया, मधुबनी के DM आनंद शर्मा और समस्तीपुर के DM रोशन कुशवाहा के सहयोग से मतगणना का कार्य निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया गया.''
4011 मतों से हुए विजयी
प्रमंडलीय आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अनिल कुमार झा को कुल 25,406 वोट मिले, जबकि एनडीए प्रत्याशी सर्वेश कुमार को 21,396 वोट प्राप्त हुए थे. इस तरह अनिल कुमार झा ने सर्वेश कुमार को 4,010 वोटों के अंतर से हराया. आयुक्त ने आधिकारिक रूप से अनिल कुमार झा की जीत की घोषणा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई दीं.
कोटा सिस्टम से सिर सजा जीत का सेहरा
अनिल झा की जीत 'कोटा सिस्टम' यानी वरीयता क्रम और एलिमिनेशन राउंड के तहत ही हुई है. इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए आवश्यक मतों का कोटा 31,911 वोट निर्धारित किया गया था जो कि कुल वैध मतों का 50% + 1 था.
पहली वरीयता के वोटों से तय नहीं हो सकी थी जीत
पहली वरीयता के मतों की गिनती के बाद अनिल झा और सर्वेश कुमार में से कोई भी प्रत्याशी जीत के इस आवश्यक कोटे यानी 31,911 मतों तक नहीं पहुंच पाया. शुरूआती 10 राउंड तक बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे चल रहे थे.
कोटा सिस्टम से आरजेडी को मिला गिफ्ट
पहले राउंड तक कोई भी 'जरूरी कोटा वोट' पार नहीं कर पाया था, इसलिए चुनावी नियमों के तहत 'एलिमिनेशन राउंड' शुरू हुआ जिसके तहत सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को एक-एक करके रेस से निकाला गया. उनके बैलेट पेपर पर दर्ज दूसरी वरीयता के वोटों को शीर्ष उम्मीदवारों में ट्रांसफर किये गए.
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