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दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के लिए 'कोटा सिस्टम' बना संजीवनी, अनिल झा को मिला जीत का सर्टिफिकेट

अनिल झा को मिला जीत का सर्टिफिकेट ( ETV Bharat )

दरभंगा : बिहार के दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी के अनिल झा ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के सीटिंग कैंडिडेट को न सिर्फ पछाड़ा बल्कि जीत भी हासिल की. 60 घंटे तक चली लंबी मतगणना के बाद गुरुवार की देर शाम तक नतीजे चुनाव आयोग से क्लियर होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया गया.

अनिल झा को मिला जीत का सर्टिफिकेट