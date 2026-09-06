रोहतक के अनिल कौशिक को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ऑफलाइन मैथमेटिक्स लैब ने दिलाई नई पहचान
रोहतक के गणित शिक्षक अनिल कौशिक को राष्ट्रीय और राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला.
Published : September 6, 2026 at 5:53 PM IST
रोहतकः जिला के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी के गणित शिक्षक अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर के 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया. शिक्षक अनिल कौशिक ने अपनी मां कृष्णा देवी के साथ राष्ट्रपति से यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया.
वर्चुअल मैथमेटिक्स लैब के लिए मिला सम्मानः वहीं पंचकूला में आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में उनके पिता लक्ष्मीनारायण ने उनकी ओर से सम्मान ग्रहण किया. समारोह में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया. अनिल कौशिक को यह सम्मान वर्ष 2024 में शुरू की गई उनकी वर्चुअल मैथमेटिक्स लैब के लिए दिया गया. यह लैब उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी, जो गणित को कठिन मानते हैं. अनिल कौशिक यह सम्मान पाने वाले हरियाणा के एकमात्र अध्यापक हैं.
2017 में ऑफलाइन मैथमेटिक्स लैब बनायाः कौशिक वर्ष 2022 से सांघी राजकीय मॉडल स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने सबसे पहले 2017 में ऑफलाइन मैथमेटिक्स लैब शुरू की थी. इसमें भारतीय गणितज्ञों की जीवनी, चार्ट और मॉडल के जरिये बच्चों को पढ़ाया जाता था. इस काम के लिए उन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से भी सम्मानित किया जा चुका है.
6-12वीं तक के बच्चों के लिए तैयार करते हैं कटेंटः कोरोना महामारी के बाद विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए अनिल कौशिक ने वर्चुअल लैब बनाई और वर्ष 2024 में लैब को सक्रिय किया. इस लैब में कक्षा 6 से 10 तक का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, भारतीय गणितज्ञों की जीवनी, फॉर्मूले, टीचिंग लर्निंग मैटीरियल सहित 12 वर्गों में पाठन सामग्री और 130 से अधिक मैथमेटिक्स पजल उपलब्ध हैं. अनिल ने खुद 300 से अधिक वीडियो बनाकर यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है.