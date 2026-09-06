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रोहतक के अनिल कौशिक को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ऑफलाइन मैथमेटिक्स लैब ने दिलाई नई पहचान

राष्ट्रपति से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ग्रहण करते अनिल कौशिक ( ETV Bharat )

रोहतकः जिला के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी के गणित शिक्षक अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर के 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया. शिक्षक अनिल कौशिक ने अपनी मां कृष्णा देवी के साथ राष्ट्रपति से यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया. वर्चुअल मैथमेटिक्स लैब के लिए मिला सम्मानः वहीं पंचकूला में आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में उनके पिता लक्ष्मीनारायण ने उनकी ओर से सम्मान ग्रहण किया. समारोह में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया. अनिल कौशिक को यह सम्मान वर्ष 2024 में शुरू की गई उनकी वर्चुअल मैथमेटिक्स लैब के लिए दिया गया. यह लैब उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी, जो गणित को कठिन मानते हैं. अनिल कौशिक यह सम्मान पाने वाले हरियाणा के एकमात्र अध्यापक हैं.