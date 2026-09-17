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"जातीय जनगणना में OBC का विकल्प कंपल्सरी; क्षेत्र में विज़िबिलिटी नहीं,तो टिकट नहीं"

ऐसे में उनके लिए न कोई कार्यक्रम बन सकता है न कोई नीति बन सकती है. दूसरा हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं जो वर्गीकरण की बात करते हैं. अगर एक जाति जो मान लीजिए 3% है और वह 600 भाग में बंट जाएगी तो वह दशमलव में हो जाएगी, तो उनको मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लगी है कि जातीय जनगणना वैज्ञानिक तरीके से कराएं 21वीं सदी है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. कंप्यूटर है, आईटी सेक्टर है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए आप वैज्ञानिक तरीके से जातीय जनगणना कराएं, जिससे हमारे सदियों से पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनके उनके उत्थान के लिए उन्हें बराबरी पर कैसे लाया जाए, उसके लिए नीतियां और प्रोग्राम बन सकें.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा चढ़ने लगा है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे-वैसे राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर आवाज मुखर करने लगे हैं. कांग्रेस पार्टी भी इस बार दोगुने जोश में चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है. अपने नेता राहुल गांधी पर पार्टी को पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और जीत भी हासिल होगी. अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने "ईटीवी भारत" से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि उनकी क्या तैयारी है और कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से कौन से मुद्दे उठा रही है. सवाल: जातीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं दिया गया? आप लोग लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं. कहां तक बात अभी पहुंची है और क्या उम्मीद है? जवाब: बिना कॉलम के तो ओबीसी की गिनती होगी नहीं. कॉलम के साथ-साथ जब तक ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा तब तक जातियों का सही आंकड़ा आएगा नहीं, क्योंकि इस तरह की जो एक्सरसाइज मोदी करने जा रहे हैं यह 2011 में हो चुकी है. तब तो तजुर्बा हुआ नहीं था तो कॉस्ट को छोड़ दिया गया. उससे उन आंकड़ों में 46 लाख 70000 जातियां आ गईं.

हम सबसे ज्यादा तो कोशिश यही कर रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था. जो समाज का एक्सरे है जो भाई पीछे छूट गए हैं, किसी देश का फर्ज होता है किसी भी तरह से पीछे छूट गए भाइयों को बराबरी पर लाया जाए यह जातीय जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो और जो तरीका हम कह रहे हैं उससे एससी एसटी की ऑलरेडी जातीय जनगणना होती है. जो जातियों की सूची की बात है तो मोदी जी का ही जो सोशल जस्टिस मंत्रालय है उसने कहा कि यह सूची हमारे पास अवेलेबल है. सेंसस कमिश्नर ने प्रश्न उठा दिया की सूची कहां से आएगी तो उन्होंने जवाब दिया कि खुद मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया था कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वह ओपन एंडेड क्वेश्चन थे. ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं था, इसलिए उसमें 46 लाख 70000 जातियां आ गई थीं. यह तरीका गलत है. यह खुद मोदी सरकार कह चुकी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वही तरीका फिर से क्यों अपना रहे हैं? कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ मनुवादी शक्तियां हैं जिनके नियंत्रण में मोदी जी हैं. वह चाहते हैं कि सब छिन्न भिन्न हो जाएं और सही आंकड़ा जातियों का न आ पाए और उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का अंदाजा न लगे.

जो भी सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं जो भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं. दलितों, पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं, उन सभी पार्टियों का वेलकम है. उनका स्वागत किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है.

सवाल: ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि रायबरेली से बीजेपी की वर्तमान विधायक अदिति सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रहीं भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी से रूठे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, ज्वाइन करेंगे, वास्तविकता क्या है?



जवाब: चर्चा तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कंफर्म सूचना नहीं दे सकता. चर्चा तो जिन नेताओं की नहीं भी थी वह भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं. बीजेपी के पूर्व एमएलसी हीरा ठाकुर से शुरुआत हुई है. वह कहते हैं न कि शुरुआत बूंदाबांदी से होती है फिर झमाझम बारिश आती है, तो ऐसी शुरुआत हो चुकी है. जो सच्चे लोग हैं वह इधर ही आएंगे. सामाजिक न्याय के जो सच्चे समर्थक हैं, जो चाहते हैं दलितों, पिछड़ों का उत्थान हो. वह भी बराबरी पर आएं. बीजेपी में जो मनुवादी नियंत्रण चल रहा है उससे नेता परेशान हैं, छटपटा रहे हैं. अब जातीय जनगणना का मुद्दा मैंने उठा रखा है तो बहुत सारे बीजेपी को लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. हम तो बोल नहीं सकते. आप इसी बहादुरी से ही थोड़ा और जोर लगा दो, हलचल मची है, काम हो जाएगा.



सवाल: ऐसा क्यों होता है जिस पार्टी में जब तक नेता रहते हैं तब तक उन्हें घुटन महसूस नहीं होती, लेकिन जब टिकट मिलता नहीं दिखता है तो घुटन महसूस होने लगती है. आपकी पार्टी में भी जो उदित राज हैं वह भी बीजेपी से सांसद बने तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले आए और भाजपा में घुटन महसूस होने लगी थी, तो ऐसा क्यों होता है?



जवाब: यह बात आपकी सही है. वह मानवीय स्वभाव है. अभी तो बीजेपी ने किसी के टिकट काटे नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं. यह घुटन टिकट काटने वाली वजह के चलते नहीं है. टिकट जब काटेंगे तब अगर किसी को नहीं मिलते फिर आए तब यह बात कही जा सकती है. अभी जो आ रहे हैं वह किसी न किसी नीति के चलते आ रहे हैं. सिद्धांत की वजह से आ रहे हैं. समाज का उत्थान चाहते हैं उसके लिए आ रहे हैं.



सवाल: आपकी यह चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी जिन नेताओं को टिकट देगी उन्हें फंड नहीं देगी क्योंकि पार्टी को पता लगा है कि फंड के लिए ही नेता चुनाव लड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं अब तो खाते में 20 लख रुपए होने चाहिए तभी टिकट मिलेगा क्या लगता है आपको ऐसा है?



जवाब: कुछ अपवाद हो सकते हैं. राजनीति में जो पूरा जीवन लगाता है, समय लगता है. धन तो राजनीति में रोज खर्च होता है. सिर्फ चुनाव में ही खर्च नहीं होता है. पूरे पांच साल खर्च करता है. गाड़ी, घोड़ा मेंटेन करता है. ऑफिस मेंटेन करता है. आना-जाना होता है. कुछ लोग कभी आ गए होंगे, लेकिन अबकी बार ऐसा कोई नहीं आ रहा है. अंदर की बात ये है कि हमारी जो सर्वे की टीम है वह हर क्षेत्र में जा रही है. वह देख रही है कि विजिबिलिटी किसकी है. बहुत सारे लोग जो अपने इलाके में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन पार्टी ऑफिस में आ जाते हैं. प्रभारी और अध्यक्ष के चारों ओर घूमते रहते हैं.



उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो पार्टी के सर्वे में आप नहीं आएंगे. पार्टी के सर्वे में नहीं रहेंगे तो टिकट भी नहीं मिलेगी. पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसके कम से कम उस क्षेत्र के जो पोलिंग बूथ हैं उनकी 90% पोलिंग बूथ पर बूथ कमेटी होनी चाहिए. वह बूथ कमेटी जमा करनी पड़ेगी। उसमें जो नाम होंगे, फोन नंबर के साथ, उनकी हम रैंडम चेकिंग भी कराएंगे कि वह सच्ची है कि झूठी है. जिस व्यक्ति की बूथ कमेटी नहीं बनी होगी, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इसे हम लागू करने जा रहे हैं.



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