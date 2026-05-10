मदर्स डे: देवघर की कुछ ऐसी माताएं जो अपने बच्चों से दूर रहने को मजबूर, वृद्धाश्रम में गुजार रहीं एकांत जीवन
देवघर में मदर्स डे पर जगह-जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ईटीवी भारत की टीम वृद्धाश्रम में रहने वाली माताओं के बीच पहुंची.
Published : May 10, 2026 at 2:47 PM IST
देवघर:आज 10 मई देश भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है. मां को समर्पित इस खास दिवस पर जगह-जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कोई गिफ्ट दे रहा है तो कोई मां की ममता और त्याग को नमन कर उनका सम्मान कर रहा है. भारत में मां को भगवान के ऊपर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज भी कई ऐसी मां हैं जो अपने से दूर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं. देवघर के चांदडीह स्थित वृद्धाश्रम में भी कई ऐसी माताएं रह रही हैं. इस खास दिवस पर ईटीवी भारत की टीम ने वृद्धाश्रम पहुंचकर कुछ माताओं से बातचीत की.
वृद्धाश्रम में रहने वाली माताओं का दर्द
इस क्रम में वृद्धाश्रम में रह रहीं बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी ने बताया कि बेटे ने मारपीट कर घर से निकाल दिया. इस कारण आज वह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं. वहीं एक अन्य बुजुर्ग महिला ने कहा कि उनकी एक बेटी हैं, लेकिन वह बेटी के साथ नहीं रहती हैं. इस कारण वह वृद्धाश्रम में रह रही हैं. वहीं वृद्धाश्रम में रहने वाली अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने मदर्स डे पर लोगों से माता-पिता का सम्मान करने की अपील की.
इस संबंध में देवघर की समाजसेवी ललिता देवी कहती हैं कि माता-पिता पर बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार और माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार यह देखने को मिलता है कि जिन माता-पिता के पुत्र नहीं हैं ऐसे माता-पिता अपनी बेटी के घर रहने के लिए तैयार नहीं होती. इस परंपरा को भी समाप्त करने की जरूरत है. माता-पिता अपनी बेटी के घर में भी अधिकार के साथ रह सकते हैं.
वृद्धाश्रम में मनाई वेडिंग एनिवर्सरी
वहीं मदर्स डे पर वृद्धाश्रम पहुंचे स्थानीय रोहित यादव ने कहा कि माता-पिता से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती, इसलिए आज उन्होंने अपना वेडिंग एनिवर्सरी देवघर के वृद्धाश्रम में रह रही माताओं के बीच मनाने का निर्णय लिया, ताकि मदर्स डे के मौके पर माताओं के चेहरे पर मुस्कान आ सके.
माता-पिता के प्रति संतान का दायित्व
वहीं वृद्धाश्रम के सहायक पूरण कुमार ने कहा कि आज असहाय और एकांतवास का जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्गों को देखकर काफी दुख होता है. हर संतान की जिम्मेदारी है कि वह अपने माता-पिता का ख्याल रखे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने. लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं. उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में काम करने में उन्हें आत्मिक तसल्ली मिलती है और इसी बहाने बुजुर्गों की सेवा भी हो जाती है.
देवघर के वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी पीड़ा तभी कम होगी जब बच्चे अपने माता-पिता को बोझ समझना बंद करेंगे.
ये भी पढ़ें-
कोडरमा की बेटी ने मां की तरह संभाला घर! जानें, वैष्णवी की कहानी
मदर्स डे स्पेशल: अनाथ बच्चों की नाथ बनीं हुस्ना बानो, जज्बे के सामने फीका पड़ा उम्र का पड़ाव!
16 महीने की बेटी की परवरिश के साथ-साथ पूरे जिले की बागडोर संभाल रही है ये अफसर मां, मदर्स डे पर जानिए कोडरमा डीसी की खास कहानी - Mothers Day