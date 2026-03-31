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धनबाद में भू-धंसान: तीन घर जमींदोज, लोगों के दबे होने की आशंका

धनबाद: कोयलांचल क्षेत्र में एक बार फिर बड़ा और चिंताजनक हादसा सामने आया है. कतरास स्थित सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टंडाबारी में अचानक हुए भू-धंसान ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में कम से कम तीन घर पूरी तरह जमीन में समा गए हैं. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और विरोध स्वरूप सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि यह घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. जमीन धंसते ही घरों में दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते कई मकान मलबे में तब्दील हो गए. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे और कई परिवारों ने दहशत के बीच अपने घर छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया.

प्रत्यक्षदर्शी रिंकी कुमारी ने घटना की भयावहता को बताते हुए कहा कि अचानक जमीन धंसने से उनका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया. इस दौरान उनकी बहन गीता कुमारी, चाची सरिता देवी और पिता मोनू उरांव मलबे में दब गए. परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव की कोशिशें शुरू की गईं.