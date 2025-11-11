ETV Bharat / state

रोहतास के चेनारी में लोगों ने किया वोट बहिष्कार, सुबह से नहीं पड़ा एक भी मत

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान रोहतास के चेनारी विधानसभा में लोगों ने वोट बहिष्कार किया है.

चेनारी के ग्रामीण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 12:39 PM IST

सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने विकास कार्यों की अनदेखी के आरोप में वोटिंग का बहिष्कार किया है. चेनारी के शिवसागर प्रखंड में बूथ संख्या-204 पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक भी मतदाता नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने पहले ही प्रशासन को सूचना दे दी थी कि पंचायत भवन निर्माण जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई कार्रवाई न होने तक वे अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

वोट बहिष्कार के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि कोनकी पंचायत में पंचायत भवन बनने वाला था, लेकिन इसे दूसरे गांव में स्थानांतरित कर दिया गया. कई बार अधिकारियों को आवेदन दिए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे उनका प्रशासन से विश्वास उठ गया. वोट बहिष्कार की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अड़े हुए हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और वरीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.

चेनारी में लोगों ने किया वोट बहिष्कार किया (ETV Bharat)

चेनारी (SC) सीट पर एनडीए-महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर: रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा सीट एक SC (अनुसूचित जाति) आरक्षित क्षेत्र है, जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यहां कुल 1.73 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें SC (लगभग 25%), OBC (30%) और EBC (20%) का प्रमुख प्रभाव है. 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने JDU को हराया था.

दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 31% वोटिंग: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है. रोहतास जिले में चेनारी सहित अन्य क्षेत्रों में वोटिंग शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ जगहों पर बहिष्कार की खबरें आ रही हैं. सुबह 11 बजे रोहतास में 29.80 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि राज्य स्तर पर 31.38% मतदान दर्ज किया गया, जो पहले चरण (64.66%) से कम है, लेकिन दोपहर तक इसमें वृद्धि की उम्मीद है. चुनाव आयोग ने 4 लाख सुरक्षाबलों की तैनाती की है. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

