बूंदी में पंचायत के पुनर्गठन से गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतरे, बूंदी–केशवरायपाटन मार्ग तीन घंटे जाम

छपावदा के लोगों ने परिसीमन में अपने गांव को जमीतपुरा पंचायत में जोड़ने के निर्णय के खिलाफ रोष जताया और तीन घंटे मार्ग जाम रखा.

People protesting on the street
सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 5:15 PM IST

बूंदी: जिले के तालेड़ा क्षेत्र में रविवार को पंचायती राज विभाग के परिसीमन के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए. छपावदा के लोगों ने नए परिसीमन में अपने गांव को बजाड़ पंचायत के बजाय दूर की जमीतपुरा पंचायत में जोड़ने के निर्णय के खिलाफ रोष जताया और बूंदी–केशवरायपाटन मार्ग जाम कर दिया. करीब तीन घंटे चले विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन के आश्वासन पर रास्ता खोला. ग्रामीणों की लंबे समय से अपने गांव को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग थी.

सरपंच नाथूलाल बैरवा ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने परिसीमन में हमारे हितों को नजरअंदाज किया. हमने छपावदा को पंचायत बनाने की मांग की थी, लेकिन उल्टा गांव को दूर की दूसरी पंचायत में जोड़ दिया, जो ग्रामीणों की भावनाओं पर कुठाराघात है. इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा को लिखित रूप से गांव को नई पंचायत बनाने का अनुरोध किया था. इसके बावजूद छपावदा को बजाड़ से अलग कर जमीतपुरा में जोड़ना हमें मंजूर नहीं.

policeman giving advice
समझाइश करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: पंचायत पुनर्गठन पर बोले सालेह मोहम्मद, पुरानी पंचायतों को हटाना और दूरियां बढ़ाना खड़ी करेगा परेशानी

ग्रामीणों में रोष, जाम से फंसे वाहन: परिसीमन के बाद छपावदा को मौजूदा बजाड़ पंचायत से हटाकर लगभग 5 किमी दूर जमीतपुरा पंचायत में जोड़ दिया. इससे नाराज ग्रामीणों ने रास्ता रोका तो सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना पर तालेड़ा पुलिस पहुंची और समझाइश की, लेकिन ग्रामीणों ने फैसला बदलने या कलेक्टर को बुलाने की मांग की. लोगों का कहना था कि जमीतपुरा पंचायत काफी दूर है. इससे सरकारी योजना, सुविधा और प्रशासनिक कार्यों तक पहुंच और मुश्किल हो जाएगी.

तहसीलदार के आश्वासन पर हटाया जाम: विरोध-प्रदर्शन की सूचना पर तालेड़ा तहसीलदार पहुंचे और आश्वासन दिया कि मामले को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखकर उचित समाधान किया जाएगा, तब जाकर करीब तीन घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोला.

