कोटद्वार में गुलदार ने किया महिला शिकार, गुस्साएं ग्राणीमों ने शव रखकर रोड किया जाम
घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है. महिला जंगल में घास लेने गई थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 6:49 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में वन्यजीवों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार इलाके में भी आज सोमवार 23 नवंबर को गुलदार ने एक महिला पर हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई. महिला की शिनाख्त कविता कोठियाल के रूप में हुई है. इस घटना से गुस्साएं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया.
घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार कविता कोठियाल घास लेने के लिए घर के पास ही जंगल में गई थीं. इसी दौरान घात लगाकर बैठे गुलदार ने कविता कोठियाल पर अचानक से हमला कर दिया. गुलदार के इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
महिला जंगल में घास लेने गई थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद गुस्साएं ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष को घेरा. पूरी खबर का लिंक---https://t.co/0zww7xe8Dz https://t.co/JXF36wzXgt— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 23, 2026
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भी मौके पर पहुंची: महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक पर नाराजगी जताते हुए वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग की. सूचना पर मौके पर पहुंचीं विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी ने ग्रामीणों से बातचीत की.
गुलदार को किया गया आदमघोर घोषित: ग्रामीणों की मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने के आदेश जारी करवाए. काफी देर तक चले विरोध और अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद आदेश जारी होने पर ग्रामीणों ने सड़क से शव उठाने दिया.
वहीं, घटनास्थल पर इस दौरान राजनीतिक माहौल भी गरमा गया. कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर महिला की मौत की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.
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