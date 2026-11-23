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कोटद्वार में गुलदार ने किया महिला शिकार, गुस्साएं ग्राणीमों ने शव रखकर रोड किया जाम

कोटद्वार में गुलदार ने किया महिला शिकार ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में वन्यजीवों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार इलाके में भी आज सोमवार 23 नवंबर को गुलदार ने एक महिला पर हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई. महिला की शिनाख्त कविता कोठियाल के रूप में हुई है. इस घटना से गुस्साएं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया.

घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार कविता कोठियाल घास लेने के लिए घर के पास ही जंगल में गई थीं. इसी दौरान घात लगाकर बैठे गुलदार ने कविता कोठियाल पर अचानक से हमला कर दिया. गुलदार के इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.