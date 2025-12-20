बारां में नरेश मीणा की गाड़ी को मारी टक्कर, गुस्साए समर्थकों ने फूंकी सरपंच की कार
आकेड़ी में तीये की बैठक में आए नरेश मीणा की गाड़ी को टक्कर मारने की सूचना पर जुटे समर्थक. गांव में किया हंगामा.
Published : December 20, 2025 at 7:45 PM IST
बारां: सदर थाना क्षेत्र के आकेड़ी गांव में शनिवार को उस समय बवाल हो गया, जब अंता सीट से निर्दलीय उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा की गाड़ी में किसी ने तोड़फोड़ कर दी. इससे गुस्साए नरेश समर्थकों ने थामली सरपंच की गाड़ी फूंक दी और हंगामा किया. दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई. नरेश मीणा यहां किसी के घर संवेदना जताने आए थे. नरेश ने थामली सरपंच तोलाराम मीणा पर हमला करने का आरोप लगाया है. इसे चुनावी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है.
बारां डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि नरेश मीणा तीये की बैठक में आकेड़ी पहुंचे थे. वहां थामली सरपंच तोलाराम मीणा के समर्थकों ने नरेश की गाड़ी को टक्कर मार दी. उसके बाद नरेश मीणा के समर्थक आकेड़ी पहुंचे और तोलाराम मीणा की गाड़ी में आग लगा दी. मामले में शुरुआत तोलाराम ने की थी, इसके चलते पुलिस ने सरपंच तोलाराम मीणा और उनके सात आठ समर्थकों को हिरासत में लिया है. उनकी ओर से रिपोर्ट मिलने पर नरेश मीणा के समर्थकों भी डिटेन किया जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जा रही है.
नरेश समर्थकों का हंगामा: इधर, अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी कर थामली सरपंच तोलाराम मीणा पर गाड़ी पर हमला कराने का आरोप लगाया. पुलिस प्रशासन से मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की. घटना की सूचना के बाद नरेश मीणा के सैकड़ों समर्थक आकेड़ी पहुंचे और जमकर हंगामा किया.
सरपंच की फूंकी गाड़ी: सूचना पर सदर थाना पुलिस व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. दूसरी ओर सरपंच तोलाराम ने नरेश समर्थकों पर अपनी कार में आग लगाने का आरोप लगाया. तोलाराम ने कहा कि नरेश के समर्थकों ने आकेड़ी पहुंचकर मेरे मकान पर हमला किया और गाड़ी फूंक दी.
