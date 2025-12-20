ETV Bharat / state

बारां में नरेश मीणा की गाड़ी को मारी टक्कर, गुस्साए समर्थकों ने फूंकी सरपंच की कार

बारां: सदर थाना क्षेत्र के आकेड़ी गांव में शनिवार को उस समय बवाल हो गया, जब अंता सीट से निर्दलीय उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा की गाड़ी में किसी ने तोड़फोड़ कर दी. इससे गुस्साए नरेश समर्थकों ने थामली सरपंच की गाड़ी फूंक दी और हंगामा किया. दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई. नरेश मीणा यहां किसी के घर संवेदना जताने आए थे. नरेश ने थामली सरपंच तोलाराम मीणा पर हमला करने का आरोप लगाया है. इसे चुनावी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है.

बारां डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि नरेश मीणा तीये की बैठक में आकेड़ी पहुंचे थे. वहां थामली सरपंच तोलाराम मीणा के समर्थकों ने नरेश की गाड़ी को टक्कर मार दी. उसके बाद नरेश मीणा के समर्थक आकेड़ी पहुंचे और तोलाराम मीणा की गाड़ी में आग लगा दी. मामले में शुरुआत तोलाराम ने की थी, इसके चलते पुलिस ने सरपंच तोलाराम मीणा और उनके सात आठ समर्थकों को हिरासत में लिया है. उनकी ओर से रिपोर्ट मिलने पर नरेश मीणा के समर्थकों भी डिटेन किया जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जा रही है.

पढ़ें:देवली-उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़, देखिए वीडियो - SLAPPED THE SDM