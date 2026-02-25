ETV Bharat / state

कानपुर के PSIT कॉलेज में साथी की मौत पर भड़का छात्रों का गुस्सा, जमकर काटा बवाल, PAC तैनात

PSIT कॉलेज में आक्रोशित छात्रों ने किया जमकर हंगामा ( ETV Bharat )

कानपुर: संचेडी स्थित PSIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र की दर्दनाक मौत के बाद जबरदस्त हंगामा और तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है. बुधवार की सुबह कॉलेज खुलने के बाद सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से छात्र की मौत हुई है. जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है. प्रखर सिंह, जो PSIT में BCA फाइनल ईयर का छात्र था. वह अपनी बाइक से कॉलेज के पीछे वाले गेट से बाहर निकल रहा था. इस दौरान प्रखर की बाइक के सामने से एक तेज रफ्तार कार गुजरी, जिससे धूल का भारी गुबार उठा, जिससे उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दिया और वह वहां खड़ी एक जेसीबी से जा टकराया. टक्कर से प्रखर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के तुरंत बाद साथी छात्र प्रखर को कल्याणपुर के बीएमसी हॉस्पिटल ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया. इसके बाद परिजन उसे सर्वोदय नगर स्थित रीजेंसी अस्पताल ले गए. जहां मंगलवार की देर रात इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. PSIT कॉलेज में आक्रोशित छात्रों ने किया जमकर हंगामा (ETV Bharat)