भरतपुर में अवैध शराब बिक्री बंद न होने से भड़कीं महिलाएं, शराब गोदाम में लगाई आग

भरतपुर: जिले के रूपवास थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के बावजूद बिक्री न रुकने से ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा गुरुवार को उग्र रूप ले लिया. रूपवास के जरैला-दौरदा रोड पर खेतों के बीच बने शराब गोदाम में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने आग लगा दी, जिससे लाखों रुपये की शराब जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. अवैध शराब बिक्री का विरोध: बिनउआ और जरैला गांव के बीच स्थित इस गोदाम को लेकर ग्रामीणों में पिछले कई महीनों से भारी असंतोष था. गांववासियों का आरोप है कि बार-बार थाने में शिकायत करने के बावजूद यहां से खुलेआम शराब बेची जा रही थी, जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था. इसी विरोध में गुरुवार को करीब 50 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे. शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ ने गोदाम के गेट, शटर पर पथराव और लाठियों से तोड़फोड़ शुरू कर दी. इसे भी पढ़ें- भरतपुरः अवैध शराब बिक्री के 3 ठिकानों पर आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद