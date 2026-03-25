रांची में LPG संकट पर लोगों का फूटा गुस्सा, बेल बागान में किया सड़क जाम
रांची के चुटिया बेल बागान इलाके में LPG की किल्लत से लोग परेशान हैं. गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : March 25, 2026 at 2:00 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के चुटिया बेल बागान इलाके में एलपीजी की किल्लत ने आम लोगों के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाराज उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए और मुख्य सड़क को जाम कर विरोध जताया. खाली सिलेंडर लेकर पिछले दो दिनों से लाइन में खड़े लोगों को गैस नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ता गया और आखिरकार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
गैस एजेंसी कोई जानकारी नहीं देतीः उपभोक्ता
प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. स्थानीय निवासी रीना देवी ने बताया कि 'घर में छोटे बच्चे हैं, लेकिन दो दिन से गैस नहीं मिलने के कारण खाना बनाना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण बाहर का खाना खिलाना पड़ रहा है.' वहीं, राजेश कुमार ने कहा कि 'हर बार यही समस्या होती है, एजेंसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देती.'
गैस न मिलने से महिलाओं में आक्रोश
महिलाओं ने विशेष रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि रसोई का पूरा काम ठप हो गया है. एक महिला उपभोक्ता ने बताया कि सुबह का नाश्ता तक बनाना मुश्किल हो गया है, लकड़ी-कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है. बुजुर्गों ने भी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि घंटों लाइन में खड़ा रहना उनके लिए बेहद कठिन है.
पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग
युवाओं ने एजेंसी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को अंदर ही अंदर गैस उपलब्ध करा दी जाती है, जबकि आम लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं, इसको लेकर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग उठी है.
सड़क जाम से परेशानी
गैस संकट के कारण कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है. सड़क जाम के कारण यातायात भी बुरी तरह बाधित हुआ और राहगीरों को लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा.
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर गैस आपूर्ति को सुचारू करने और एजेंसी की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है, ताकि आम लोगों को जल्द राहत मिल सके और स्थिति सामान्य हो सके.
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