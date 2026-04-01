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धनबाद में भूधंसान से तीन मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा, अधिकारियों को खदेड़ा, बीसीसीएल टीम पर पथराव

धनबाद: कतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टंडाबार बस्ती में भू-धंसान के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण हो गए. हादसे के अगले दिन स्थिति और बिगड़ गई, जब बीसीसीएल अधिकारियों की टीम स्थानीय लोगों को समझाने के लिए मौके पर पहुंची. कथित तौर पर टीम को देखते ही गुस्साए लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. स्थिति इतनी उग्र हो गई कि अधिकारियों को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा. इस दौरान पथराव में टीम के वाहनों के शीशे भी टूट गए. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

तीन घर जमींदोज, तीन की मौत

दरअसल, मंगलवार को टंडाबार बस्ती में अचानक भू-धंसान की घटना घटी थी, जिसमें तीन घर पूरी तरह जमींदोज हो गए थे. इस दर्दनाक हादसे में मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मनोहर उरांव, गीता कुमारी और सरिता देवी के रूप में की गई है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच (SNMMCH) भेजा गया है, जहां प्रक्रिया जारी है.

धनबाद में बीसीसीएल टीम पर पथराव (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश

घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है. लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है. वे इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. प्रशासन को आशंका है कि पोस्टमार्टम के बाद जब शव बस्ती में लाए जाएंगे, तब स्थिति और बिगड़ सकती है. ऐसे में इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

बीडीओ ने बताया- स्थिति नियंत्रण में

बाघमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव रात से रेस्क्यू कार्य में लगे हुए थे. बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि लोग आक्रोशित हैं, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई हो रही है. लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है. बीसीसीएल की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है. लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. फिलहाल टंडाबार बस्ती में तनाव कायम है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है.

वहीं, उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए.