धनबाद में भूधंसान से तीन मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा, अधिकारियों को खदेड़ा, बीसीसीएल टीम पर पथराव
धनबाद में भू-धंसान से तीन लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने बीसीसीएल की टीम पर पथराव किया है.
Published : April 1, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 7:05 PM IST
धनबाद: कतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टंडाबार बस्ती में भू-धंसान के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण हो गए. हादसे के अगले दिन स्थिति और बिगड़ गई, जब बीसीसीएल अधिकारियों की टीम स्थानीय लोगों को समझाने के लिए मौके पर पहुंची. कथित तौर पर टीम को देखते ही गुस्साए लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. स्थिति इतनी उग्र हो गई कि अधिकारियों को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा. इस दौरान पथराव में टीम के वाहनों के शीशे भी टूट गए. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.
तीन घर जमींदोज, तीन की मौत
दरअसल, मंगलवार को टंडाबार बस्ती में अचानक भू-धंसान की घटना घटी थी, जिसमें तीन घर पूरी तरह जमींदोज हो गए थे. इस दर्दनाक हादसे में मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मनोहर उरांव, गीता कुमारी और सरिता देवी के रूप में की गई है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच (SNMMCH) भेजा गया है, जहां प्रक्रिया जारी है.
स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश
घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है. लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है. वे इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. प्रशासन को आशंका है कि पोस्टमार्टम के बाद जब शव बस्ती में लाए जाएंगे, तब स्थिति और बिगड़ सकती है. ऐसे में इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है.
बीडीओ ने बताया- स्थिति नियंत्रण में
बाघमारा बीडीओ लक्ष्मण यादव रात से रेस्क्यू कार्य में लगे हुए थे. बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि लोग आक्रोशित हैं, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई हो रही है. लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है. बीसीसीएल की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है. लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. फिलहाल टंडाबार बस्ती में तनाव कायम है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है.
वहीं, उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए.
प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट
समीक्षा के दौरान डीडीसी ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परिवारों के लिए भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाने-पीने जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आनी चाहिए.
मुआवजा देने की तैयारी
डीडीसी ने राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक तैयारी रखने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने घटना स्थल पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर राहत, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करने तथा समय-समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा.
भू-धंसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी उन्होंने गंभीरता दिखाई. डीडीसी ने जेआरडीए को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर परिवारों का सर्वे किया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज की जाए.
डीडीसी ने दिए सख्त निर्देश
बैठक में डीडीसी ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो अधिकारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस ऑनलाइन समीक्षा बैठक में अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे, जिला खनन पदाधिकारी, डीआरडीबी के निदेशक, बाघमारा के डीएसपी, एसडीपीओ, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जेआरडीए एवं जिला जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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