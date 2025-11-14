Bihar Election Results 2025

सड़क हादसे में मौत के बाद जांजगीर चांपा में लोगों का हंगामा, अकलतरा में किया चक्का जाम

अकलतरा में सड़क हादसे में हुई मौत के बाद लोगों ने चक्काजाम किया है.

Uproar On Road Accident In Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में सड़क हादसे के बाद हंगामा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 5:15 PM IST

जांजगीर चांपा: गुरुवार को जांजगीर चांपा के अकलतरा में एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को रौंद दिया. इस घटना में युवक की मौत हो गई. युवक का नाम निकेश टंडन बताया जा रहा है. इस घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को अकलतरा में सड़क को जाम कर दिया. लोग 20 लाख रुपये का मुआवजा मांग रहे हैं और अकलतरा इलाके में नो एंट्री लगाने की मांग कर रहे हैं.

लोगों ने अकलतरा मार्ग किया बंद: शुक्रवार सुबह 11 बजे से अकलतरा में लोगों ने चक्का जाम लगा दिया. अकलतरा सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया और लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की मांग की. लोगों का कहना था कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए. अकलतरा की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग लोगों ने की है.

गुरुवार को दो लोग बाइक में सवार होकर अकलतरा इलाके से जा रहे थे. इस दौरान एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. इस घटना में निकेश टंडन युवक को सिर में गंभीर चोट लगी. उसके साथी को पैर में चोट लगी थी. इलाज के दौरान निकेश की मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया. करीब 5 घंटे तक चक्का जाम किया गया- योगिता खापर्डे, सीएसपी, जांजगीर चांपा

हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: इस घटना में हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है. दुर्घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है.

