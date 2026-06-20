सड़क हादसे में बच्चे की मौत. फूटा लोगों का गुस्सा, यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर किया जाम
रुद्रपुर में शनिवार को सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने यूपी-उत्तराखंड पर जाम लगा दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 10:29 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सड़क पार कर रहे एक बच्चे को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी. घटना से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. कई घंटों तक चले इस हंगामे के कारण दोनों राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी. घायल बच्चे को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे पर जाम लगा दिया. हाईवे जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यात्री घंटों तक सड़क पर फंसे रहे और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया.
जाम की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने और यातायात बहाल कराने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ काफी देर तक अपनी मांगों पर अड़ी रही. रुद्रपुर कोतवाली केसी अनिल जोशी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर भारी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश की बिलासपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन किसी के द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया.
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में लंबे समय से तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क हादसे होते रहे हैं. कई बार प्रशासन से स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक और अन्य सुरक्षा उपायों की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
ग्रामीणों का आरोप था कि प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार लोगों की जान खतरे में पड़ रही है. लोगों ने दोषी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने व भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की.
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. कई घंटे तक चले हंगामे और बातचीत के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद धीरे-धीरे प्रदर्शनकारी शांत हुए और जाम को समाप्त कराया गया. हालांकि, लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा. पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और अतिरिक्त बल तैनात किया गया. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
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