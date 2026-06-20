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सड़क हादसे में बच्चे की मौत. फूटा लोगों का गुस्सा, यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर किया जाम

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सड़क पार कर रहे एक बच्चे को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी. घटना से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. कई घंटों तक चले इस हंगामे के कारण दोनों राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी. घायल बच्चे को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे पर जाम लगा दिया. हाईवे जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यात्री घंटों तक सड़क पर फंसे रहे और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया.

सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद लोगों ने रोड किया जाम. (ETV Bharat)

जाम की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने और यातायात बहाल कराने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ काफी देर तक अपनी मांगों पर अड़ी रही. रुद्रपुर कोतवाली केसी अनिल जोशी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर भारी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया और सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश की बिलासपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन किसी के द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया.