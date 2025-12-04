ETV Bharat / state

धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर बीसीसीएल और प्रशासन का जताया विरोध

धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के विरोध में सड़क जाम करते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. जहरीली गैस के प्रभाव से अब तक दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत की बात सामने आई है. जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है. बीती शाम प्रियंका देवी की मौत हुई थी, वहीं आज ललिता देवी नामक महिला ने दम तोड़ा है. वहीं चिकित्सक की मानें तो दोनों महिलाओं की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

वहीं जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हुई मौतों के विरोध में गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने धनबाद-रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. लोगों ने टायर जलाकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया. लोगों का कहना है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास नहीं दिया जाता और जहरीली गैस रिसाव के स्रोत को चिह्नित कर बंद नहीं किया जाता, तब तक जाम जारी रहेगा.

बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम, पुटकी सीओ, डॉक्टर और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं हैं लोग

वहीं लगभग 4 घंटे के बाद प्रशासन और प्रभावित स्थानीय लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद सड़क जाम हटाया गया. पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा घंटों समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया. वार्ता में मृतक परिजन को मुआवजा और जहरीली गैस के रिसाव को तत्काल रोकने की मांग लोगों ने रखी. घटना से लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है. बचाव कार्य शुरू किया गया है, लेकिन प्रभावित लोग बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं हैं.

बचाव कार्य कर रहा बीसीसीएलः जीएम

वहीं इस संबंध में बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम जी. साहा ने बताया कि जहरीली गैस रिसाव हो रहा है. बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. वैज्ञानिक तरीके से गैस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. मिट्टी भराई की जा रही है. फिलहाल माइकिंग कर लोगों को इलाका छोड़ने की अपील की जा रही है. जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रभावित लोगों को बसाने की दिशा में रूप रेखा-तैयार कर रहा है. तत्काल दो टेंट लगाकर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है.