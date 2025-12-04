ETV Bharat / state

धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर बीसीसीएल और प्रशासन का जताया विरोध

धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से दो लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया.

Toxic Gas Leak In Dhanbad
धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के विरोध में सड़क जाम करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 10:27 PM IST

धनबाद: जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. जहरीली गैस के प्रभाव से अब तक दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत की बात सामने आई है. जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है. बीती शाम प्रियंका देवी की मौत हुई थी, वहीं आज ललिता देवी नामक महिला ने दम तोड़ा है. वहीं चिकित्सक की मानें तो दोनों महिलाओं की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

वहीं जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हुई मौतों के विरोध में गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने धनबाद-रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. लोगों ने टायर जलाकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया. लोगों का कहना है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास नहीं दिया जाता और जहरीली गैस रिसाव के स्रोत को चिह्नित कर बंद नहीं किया जाता, तब तक जाम जारी रहेगा.

बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम, पुटकी सीओ, डॉक्टर और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं हैं लोग

वहीं लगभग 4 घंटे के बाद प्रशासन और प्रभावित स्थानीय लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद सड़क जाम हटाया गया. पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा घंटों समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया. वार्ता में मृतक परिजन को मुआवजा और जहरीली गैस के रिसाव को तत्काल रोकने की मांग लोगों ने रखी. घटना से लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है. बचाव कार्य शुरू किया गया है, लेकिन प्रभावित लोग बचाव कार्य से संतुष्ट नहीं हैं.

बचाव कार्य कर रहा बीसीसीएलः जीएम

वहीं इस संबंध में बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम जी. साहा ने बताया कि जहरीली गैस रिसाव हो रहा है. बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. वैज्ञानिक तरीके से गैस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. मिट्टी भराई की जा रही है. फिलहाल माइकिंग कर लोगों को इलाका छोड़ने की अपील की जा रही है. जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रभावित लोगों को बसाने की दिशा में रूप रेखा-तैयार कर रहा है. तत्काल दो टेंट लगाकर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है.

Toxic Gas Leak In Dhanbad
धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के विरोध में सड़क जाम करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

गैस रिसाव बंद करने की कोशिश शुरूः सीओ

वहीं मौके पर मौजूद पुटकी सीओ आनंद कुमार ने बताया कि डीजीएमएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और गैस रिसाव को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की, ताकि जल्द राहत मिल सके. मौत के कारण पर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. प्रशासन लोगों की सभी मांगों को नोट कर रहा है और जल्द बैठक कर समाधान निकाला जाएगा.

Toxic Gas Leak In Dhanbad
धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के विरोध में सड़क जाम करते लोग और स्थिति को संभालने में जुटी पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रभावित क्षेत्र में लोगों की हो रही स्वास्थ्य जांच

वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है. मेडिकल टीम प्रभावित इलाके के लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने में जुटी है. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि जहरीली गैस रिसाव से सभी दहशत में हैं. अब तक 3 की मौत हो चुकी है. लोग बच्चों को रिशेतदारों के यहां भेज रहे हैं. बीसीसीएल की ओर से सभी लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सभी कहां जाएं ये नहीं बता रहे हैं. लोगों ने बीसीसीएल से सभी को सुरक्षित स्थान पर बसाने और रोजगार देने की मांग की है.

