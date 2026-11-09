ETV Bharat / state

पड़ोसी का गुस्सा देख गांववाले हैरान, ना कहना पड़ा मालिक को भारी, शुरू हुई शिकायत के बाद मुकदमेबाजी

पड़ोसी का गुस्सा देख गांववाले हैरान ( ETV Bharat )

एमसीबी: बचपन में जब माता-पिता या दादा-दादी बच्चों की शरारत या हरकतों से नाराज हो जाते थे, तब कहते थे कि गुस्सा तो इनके नाक पर रहता है. बात-बात में तुनकना और गुस्साना बच्चों के स्वभाव में होता है. लेकिन आजकल तो समझदार या फिर कहें कि बड़े भी बात-बात में आसमान सिर पर उठा लेते हैं. और तो और गुस्से में आकर वो ऐसा काम कर जाते हैं, जिसका सजा उन्हें जेल जाकर भी भुगतनी पड़ती है. कुछ ऐसा ही हुआ गौरेला पेंड्रा मरवाही के सिवनी गांव में.

मामूली विवाद में पहुंच गए हवालात सिवनी गांव में रहने वाले शख्स ने अपने पड़ोसी से उसकी कार की चाभी मांगी और कहा कि उसे एक जरूरी काम है, वो अपनी कार थोड़ी देर के लिए उसे दे दे. कार के मालिक ने अपने पड़ोसी को कार देने से इंकार कर दिया. कार देने से मना करने के बाद पड़ोसी अपने दुकान के कामों में व्यस्त हो गया. वो ये भूल गया कि उसने अपने पड़ोसी को कार नहीं दिया है. इधर पड़ोसी के कार नहीं देने के फैसले से शख्स दुखी हो गया. उसकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उसने पड़ोसी की कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया.