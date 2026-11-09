पड़ोसी का गुस्सा देख गांववाले हैरान, ना कहना पड़ा मालिक को भारी, शुरू हुई शिकायत के बाद मुकदमेबाजी
गांव वाले हैरान हैं कि इतनी छोटी सी बात पर कोई कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 2:05 PM IST
एमसीबी: बचपन में जब माता-पिता या दादा-दादी बच्चों की शरारत या हरकतों से नाराज हो जाते थे, तब कहते थे कि गुस्सा तो इनके नाक पर रहता है. बात-बात में तुनकना और गुस्साना बच्चों के स्वभाव में होता है. लेकिन आजकल तो समझदार या फिर कहें कि बड़े भी बात-बात में आसमान सिर पर उठा लेते हैं. और तो और गुस्से में आकर वो ऐसा काम कर जाते हैं, जिसका सजा उन्हें जेल जाकर भी भुगतनी पड़ती है. कुछ ऐसा ही हुआ गौरेला पेंड्रा मरवाही के सिवनी गांव में.
मामूली विवाद में पहुंच गए हवालात
सिवनी गांव में रहने वाले शख्स ने अपने पड़ोसी से उसकी कार की चाभी मांगी और कहा कि उसे एक जरूरी काम है, वो अपनी कार थोड़ी देर के लिए उसे दे दे. कार के मालिक ने अपने पड़ोसी को कार देने से इंकार कर दिया. कार देने से मना करने के बाद पड़ोसी अपने दुकान के कामों में व्यस्त हो गया. वो ये भूल गया कि उसने अपने पड़ोसी को कार नहीं दिया है. इधर पड़ोसी के कार नहीं देने के फैसले से शख्स दुखी हो गया. उसकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उसने पड़ोसी की कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया.
पड़ोसी ने लगाई कार में आग
देखते ही देखते कार आग के शोलों में घिर गई. जबतक कार को बुझाने का प्रयास किया जाता तबतक कार जलकर स्वाहा हो गई. कार मालिक की शिकायत पर मरवाही थाना पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित कार मालिक ने थाने में दर्ज अपनी शिकायत में बताया कि उसको आरोपी ने धमकी दी थी कि वो उसके कार में आग लगा देगा. कार मालिक ने बताया कि उसे यकीन नहीं था कि आरोपी मामूली विवाद में इस तरह की वारदात को अंजाम देगा.
पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद हमने शिकायत दर्ज कर लिया है. घटना की जांच की जा रही है. आरोपी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे: नवीन मिश्रा, सिवनी चौकी प्रभारी
कार की चाभी नहीं देना पड़ा महंगा
पीड़ित कार मालिक का नाम राजीव लोचन गुप्ता है और वो ग्राम सिवनी में रहते हैं. राजीव लोचन गुप्ता के पिता की बस स्टैंड में किराने की दुकान है. परिवार ने घरेलू कामकाज के लिए कार खरीदी थी. कार की बैट्री का चार्ज खत्म होने पर राजीव लोचन गुप्ता ने कार को मुकेश शर्मा के घर के पास खड़ी कर चार्ज में लगा दिया था. तभी गांव का ही युवक बेटू उर्फ अभिनव शर्मा कार के मालिक राजीव गुप्ता की दुकान पर पहुंचा. उसने राजीव से कार की चाभी मांगी. जिसपर कार मालिक ने कार की चाभी देने से इंकार कर दिया. चाभी नहीं मिलने से नाराज अभिनव शर्मा उर्फ बेटू ने कार पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी.
गुस्से की आग में जला दी पड़ोसी की कार
स्थानीय लोगों ने बताया कि जब कार में आग धधकने लगी तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया. लेकिन आग जरूरत से ज्यादा भड़क चुकी थी. आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग तेजी से पूरे कार में फैल गई. जबतक आग को बुझाया जाता तबतक कार पूरी तरह से जल चुकी थी.
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