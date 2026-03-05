ETV Bharat / state

शादी में देरी से नाराज होकर प्रेमी-प्रेमिका ने दी जान! एक साथ मिली दोनों की लाश

बोकारो: गोमिया प्रखंड के चतरो चट्टी थाना क्षेत्र के मुरपा गांव में एक प्रेमी-प्रेमिका की लाश मिली है. कहा जा रहा है कि शादी में हो रही देरी से नाराज होकर आत्महत्या कर ली. दोनों के शव सुबह एक पेड़ से मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस और परिजनों के अनुसार, मृतक युवती की पहचान मुरपा गांव निवासी सावित्री कुमारी के रूप में हुई है, जबकि युवक विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया टांड़ गांव निवासी फूलचंद मांझी था. दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और शादी के लिए जिद कर रहे थे. परिजनों ने दोनों पक्षों की सहमति से शादी के लिए एक वर्ष का समय मांगा था, लेकिन शायद युवक-युवती इस भरोसे पर यकीन नहीं कर सके.

परिजनों ने बताया कि होली से एक दिन पहले मंगलवार को दोनों ने सरहुल मेला देखने जाने की बात कहकर अपने-अपने घरों से निकले थे. उसके बाद वे वापस नहीं लौटे. दो दिन तक परिजन उन्हें खोजते रहे, लेकिन आज सुबह प्रेमिका के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर दोनों के शव फंदे से लटकते मिले. ग्रामीणों ने पुलिस पहुंचने से पहले ही दोनों शवों को नीचे उतार दिया.

चतरो चट्टी थाना प्रभारी शशि शेखर ने बताया, “मौके पर दोनों शव फंदे से लटके मिले हैं. अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. प्रारंभिक जांच में कुछ जानकारी मिली है, लेकिन पूरी छानबीन के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा.”