मेरठ कचहरी में 'पावर कट' पर गुस्साए वकीलों ने बिजलीघर में जड़ा ताला, कहा- फोन नहीं उठाते जिम्मेदार
वकीलों ने काफी देर तक प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 9:02 PM IST
मेरठ : मेरठ कचहरी में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से गुस्साए वकीलों का पारा गुरुवार को सातवें आसमान पर पहुंच गया. आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से सटे बिजलीघर में ताला जड़ दिया और वहां जमकर नारेबाजी की. वकीलों का आरोप है कि भीषण गर्मी में वे बेहाल हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने वाला नहीं है. लगातार हो रही इस कटौती से हर कोई परेशान है. इस दौरान गुस्साए वकीलों ने परिसर में जमकर प्रदर्शन किया.
दरअसल, भीषण गर्मी के बीच मेरठ के कचहरी क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से ठप पड़ी बिजली आपूर्ति की वजह से गुरुवार को अधिवक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया. मेरठ बार एसोसिएशन के नेतृत्व में गुस्साए वकील सड़कों पर उतर आए. आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आंबेडकर चौराहा स्थित कचहरी बिजलीघर पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और विद्युत उपकेंद्र के मुख्य गेट पर ताला बंद कर दिया.
वकीलों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों से बिजली लाइन में कोई फॉल्ट आया हुआ है, जिसे ठीक करने में विद्युत विभाग की टीम ने लापरवाही बरती और ठीक से काम नहीं किया. विभाग की इस सुस्ती की वजह से पूरे कचहरी परिसर को परेशान होना पड़ रहा है. गर्मी के चलते वकीलों का अपने चेंबर्स में बैठना भी मुश्किल हो गया है. वकीलों ने यह भी कहा कि उपकेंद्र की अपनी बत्ती कभी गुल नहीं होती, लेकिन कचहरी में जहां हजारों लोग हर दिन आते हैं, वहां लगातार पावर कट ने लोगों को परेशान कर दिया है.
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनुज कुमार शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने पुरानी लाइन में फॉल्ट आने के बाद जो नई लाइन डाली, वह बेहद कमजोर और जर्जर थी. इसी वजह से यहां बिजली आपूर्ति पूरी तरह गड़बड़ हो गई है, लेकिन हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फोन तक उठाने को तैयार नहीं है. यहां स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके चलते वकीलों को गुस्से में आकर बिजलीघर पर ताला जड़ना पड़ा. हैरानी की बात यह है कि वकीलों ने काफी देर तक वहां प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.
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