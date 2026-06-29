धमतरी में हाईटेंशन टावर पर चढ़ा नाराज पति, दोनों पत्नियों को एक घर में रखने की कर रहा जिद
ग्रामीणों के मुताबिक एक महीने के भीतर दूसरी बार पति हाईटेंशन टावर पर चढ़ा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 10:02 AM IST
धमतरी: भखारा थाना इलाके के ग्राम भेंड्रा का रहने वाला युवक यादराम साहू 60 फीट ऊंचे हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया, जहां वो घंटों बैठा रहा. युवक के टावर पर चढ़ते ही गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही भखारा पुलिस मौके पर पहुंची. करीब ढाई घंटे की मशक्कत, समझाइश और ग्रामीणों के सहयोग के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा गया. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाना ले गई.
एक महीने में दूसरी बार टावर पर चढ़ा पति
ग्रामीणों के अनुसार यादराम साहू रविवार शाम करीब 5 बजे टावर पर चढ़ा था. टावर के नीचे बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और उसे नीचे उतरने की समझाइश देते रहे, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था. बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़ने के दौरान वह ऊपर से गाली-गलौच भी कर रहा था. आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
युवक को सकुशल टावर से उतार लिया गया है. उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है: शरद ताम्रकार, थाना प्रभारी, भखारा
पति ने की है दो शादियां
युवक ने दो-दो शादियां की हैं. युवक दोनों पत्नियों को एक साथ एक घर में रखना चाहता है. इसी बात को लेकर परिवार में आए दिन विवाद होता है. रविवार को भी इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति हाई टेंशन वायर के टावर पर जा चढ़ा. गांव वाले अब इस बात से परेशान हैं कि आए दिन अगर वो इसी तरह से कदम उठाता रहा तो एक दिन बड़ा हादसा हो सकता है.
ग्राम पंचायत भेंड्रा के सरपंच हीरेन्द्र मंडावी ने बताया कि शाम करीब 5 बजे युवक टावर पर चढ़ गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब ढाई घंटे बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इस दौरान पूरे गांव के लोग परेशान रहे. उन्होंने बताया कि युवक पहले भी इसी तरह टावर पर चढ़ चुका है.
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