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पाकुड़ में गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर किया वार, हुई मौत

पाकुड़: जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सामपुर गांव में पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद चल रहा था जिसके चलते गुस्साए पति ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी हथिया हेम्ब्रम फरार हो गया. हत्या की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने मृतका मायनो मरांडी के शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

'पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्यारोपी हथिया हेम्ब्रम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायेगा.'- विवेक कुमार, थाना प्रभारी

सोते समय कुल्हाड़ी से किया वार

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 48 वर्षीय मायनो मरांडी अपने कमरे में सोई हुई थी और उसका पति हथिया हेम्ब्रम वहां पहुंचा एवं कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया जिसके कारण घटनास्थल पर ही मायनो की मौत हो गयी.

पति और पत्नी के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती थी

ग्रामीणों के मुताबिक मायनो मरांडी एवं उसके पति हथिया हेम्ब्रम के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती थी. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और हथिया ने उस वक्त अपनी पत्नी मायनो पर जानलेवा हमला कर दिया जब वह गहरी नींद में सो रही थी.