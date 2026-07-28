ETV Bharat / state

पाकुड़ में गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर किया वार, हुई मौत

पाकुड़ में गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

HUSBAND KILLED HIS WIFE IN PAKUR
लिट्टीपाड़ा थाना, पाकुड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सामपुर गांव में पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद चल रहा था जिसके चलते गुस्साए पति ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी हथिया हेम्ब्रम फरार हो गया. हत्या की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने मृतका मायनो मरांडी के शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

'पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्यारोपी हथिया हेम्ब्रम की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायेगा.'- विवेक कुमार, थाना प्रभारी

सोते समय कुल्हाड़ी से किया वार

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 48 वर्षीय मायनो मरांडी अपने कमरे में सोई हुई थी और उसका पति हथिया हेम्ब्रम वहां पहुंचा एवं कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया जिसके कारण घटनास्थल पर ही मायनो की मौत हो गयी.

पति और पत्नी के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती थी

ग्रामीणों के मुताबिक मायनो मरांडी एवं उसके पति हथिया हेम्ब्रम के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती थी. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और हथिया ने उस वक्त अपनी पत्नी मायनो पर जानलेवा हमला कर दिया जब वह गहरी नींद में सो रही थी.

पुलिस ने शव को पोस्टमाटम के लिए भेजा

घटना की जानकारी मृतक की पुत्रियों द्वारा ग्रामीणों को दी गई. ग्रामीणों ने घटना के बारे में लिट्टीपाड़ा थाने को सूचित किया और सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

ये भी पढ़ें-

नशे में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता को उतारा मौत के घाट

खूंटी में भीड़ का कहर, बकरी चोरी के शक में तीन युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, एक की मौत, DSP बोले- मॉब लिंचिंग का मामला

रिश्तों का खूनी अंत! पत्नी पर नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप

TAGGED:

MURDER CASE IN PAKUR
पाकुड़ में पति ने पत्नी की हत्या की
कुल्हाड़ी सा वार कर हत्या
WIFE MURDERED IN PAKUR
HUSBAND KILLED HIS WIFE IN PAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.