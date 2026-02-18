ETV Bharat / state

अजमेर : हमले में घायल पूर्व सरपंच ने तोड़ा दम, गुस्साए परिजनों का मोर्चरी के बाहर धरना

परिजनों का कहना था कि पूर्व सरपंच ने रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध किया तो उन पर हमला कर मार दिया गया.

Protest outside the mortuary of JLN Hospital in Ajmer
अजमेर में जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर: शहर के निकट डुमड़ा गांव में रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध करने पर छह दिन पहले हमले में घायल पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पूर्व सरपंच गोविंद राम की मौत की खबर से परिजन और समाजजनों में रोष फैल गया और वे जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए. परिजन हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं. राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा भी धरने में शामिल हुए. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं.

डुमाडा पंचायत में पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर के परिजन और ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक मोर्चरी से शव नहीं उठाएंगे. परिजनों का आरोप है कि 6 दिन पहले एसयूवी से टक्कर मार कर गोविंद गुर्जर को हमलावरों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था. गुर्जर रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे, इसलिए हमला कर मारा गया. परिजनों का आरोप है कि हमले के बाद चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी किया, लेकिन मुख्य आरोपी परमेश्वर के सिवाय अन्य आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया.

देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा बोले... (ETV Bharat Ajmer)

Former Sarpanch Govind Ram Gurjar
पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर (ETV Bharat Ajmer (File Photo))

पुलिस और प्रशासन के बीच वार्ता: मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता जारी है. इसमें देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ एवं सीओ रूरल रामचन्द्र चौधरी शामिल हैं. बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कुछ लोगों ने एसयूवी से टक्कर मार कर उनकी जान लेने की कोशिश की. अस्पताल प्रशासन ने इलाज में कोई कमी नही छोड़ी. पीएम विजिट और अन्य कारणों से पुलिस के पास वर्क लोड था. पुलिस अधिकारियों से चार-पांच दिन पहले मेरी बात हुई थी. जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है, वह समाज में प्रतिष्ठित है. गोविंद राम की मौत से समाज में गुस्सा है. घटना बड़ा रूप ना ले और समाज में विद्वेष ना फैले, इसलिए पुलिस और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए था. भडाणा ने कहा कि प्रकरण में निचले स्तर पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही रही है. आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने शिथिलता बरती. घटना में जनप्रतिनिधि का भी नाम सामने आ रहा है. पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. पुलिस और प्रशासन ने मुझे भी हल्के में लिया या समाज को हल्के में लिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन अपराधी को बचाने में लगे तो बड़ी गलती कर रहे हैं. भडाणा ने चेताया कि अभी सैकड़ों लोग जुटे हैं, ये हजारों भी हो सकते हैं.

