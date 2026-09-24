मां ने पढ़ने के लिए डांटा तो बच्चा पहुंच गया मायानगरी मुंबई, पुलिस ने ऐसे खोज निकाला
बाल संरक्षण विभाग की मदद से बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 4:42 PM IST
सूरजपुर: गार्जियन अक्सर बच्चों को पढ़ने के लिए डांटते रहते हैं. माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अपना जीवन बेहतर बनाए. कई बार बच्चों को माता-पिता की प्यार भरी फटकार नागवार गुजरती है. ऐसे में कुछ बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र में. यहां 9 साल का बच्चा मां की फटकार से नाराज होकर घर से भाग गया. बच्चा किसी तरह से स्टेशन तक पहुंचा और दो से तीन ट्रेन बदलने के बाद मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया.
मां की डांट से नाराज होकर बच्चा पहुंचा मुंबई
तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जब अपने घर नहीं पहुंचा तो माता-पिता को उसकी चिंता हुई. परिजनों ने पहले से बच्चे को आस-पास खोजा फिर स्कूल जाकर उसका पता लगाया. लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तब परिजनों का माथा ठनका. बच्चे के परिजन बच्चे की फोटो लेकर पुलिस थाने पहुंचे. परिजनों ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद बाल संरक्षण विभाग और पुलिस दोनों हरकत में आई. बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि बच्चा जब नाराज होकर घर से निकला था तो ये कहकर गया था कि वो अपने पिता के पास जा रहा है.
कल्याण रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ बच्चा
पुलिस लगातार बच्चे की फोटो भेजकर उसका पता लगाने की कोशिशों में जुटी थी. इसी पुलिस को खबर मिली की एक ऐसा ही बच्चा जिसकी उम्र 9 साल के करीब है वो मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया है. जिसके बाद पुलिस ने बाल संरक्षण विभाग की मदद से बच्चे को कल्याण रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया. बाल संरक्षण आयोग की मदद से बच्चे को सूरजपुर लाया गया है. परिवार वालों ने बताया कि बच्चा 15 सितंबर से लापता था, जिसे आज सूरजपुर वापस लाया गया है.
बच्चे की मां ने बच्चे को पढ़ने के लिए डांट लगाई थी. इस बात से नाराज होकर बच्चा घर से निकल गया था. बच्चा कई ट्रेनों को बदलते हुए मुंबई पहुंच गया. बाल संरक्षण विभाग की मदद से बच्चे को हमने कल्याण रेलवे स्टेशन मुंबई से बरामद कर लिया है. बच्चे को लेकर टीम सकुशल सूरजपुर लौट आई है: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर
माता-पिता इन बातों का रखें ध्यान
- बच्चों को प्यार से समझाएं
- बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उनकी समस्याओं को समझें
- बच्चों को खेलने का वक्त दें
- बच्चों की हौसला अफजाई करें न कि उनका मनोबल गिराएं
- पढ़ाई जरूरी है इस बात को प्यार से समझाएं
- पढ़ाई का बोझ बच्चे पर बेवजह न लादें