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बानसूर: स्कूल में शिक्षकों की कमी से गुस्साए ग्रामीण, गेट पर लगाया ताला

विद्यालय में न प्रधानाचार्य हैं और न ही फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के विषय अध्यापक हैं. विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

Shortage Of Teachers In School
स्कूल गेट के सामने खड़े ग्रमीण (ETV Bharat Bansoor)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 1:12 PM IST

3 Min Read
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बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़): उपखंड के किशोरपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर शुक्रवार सुबह ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई. प्रदर्शन में स्थानीय सरपंच, ग्रामीण, अभिभावक, बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए. सुबह करीब 7 बजे से ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठे और विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की.

ग्रामीण रामसिंह का कहना था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा का जून 2022 में उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन किया गया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति नहीं की गई. वर्तमान में विद्यालय केवल पांच थर्ड ग्रेड अध्यापकों के भरोसे संचालित हो रहा है. विद्यालय में न तो प्रधानाचार्य नियुक्त हैं और न ही फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के विषय अध्यापक उपलब्ध हैं. ऐसे में विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है.

स्कूल में शिक्षकों की कमी से गुस्साए ग्रामीण (ETV Bharat Bansoor)

पढ़ें: स्कूल में शिक्षक नहीं करवाते पढ़ाई, ग्रामीणों ने ताला जड़कर जताया विरोध

एक — एक शिक्षक के भरोसे कक्षाएं: स्कूल में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक नहीं होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है. कई कक्षाओं की पढ़ाई एक ही शिक्षक के भरोसे चल रही है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग और ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. धरने के दौरान एक ग्रामीण बुजुर्ग ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी विद्यालयों पर ही निर्भर हैं. ऐसे में यदि सरकारी स्कूलों में ही शिक्षक नहीं होंगे तो गरीब बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा.

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प्रधानाचार्य का पद भी खाली: उन्होंने कहा कि सरकार को सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. प्रदर्शन में शामिल छात्र-छात्राओं ने बताया कि विद्यालय को उच्च माध्यमिक बने चार वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. प्रधानाचार्य का पद खाली है और फर्स्ट व सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से कई विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही. इससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है.

प्रदर्शन की चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक विद्यालय में आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती और शिक्षा विभाग की ओर से सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल रिक्त पदों को भरकर विद्यालय में सुचारू शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

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