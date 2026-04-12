ETV Bharat / state

बहराइच में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी; 3 घंटे की माथापच्ची के बाद सकुशल उतारा गया

बहराइच में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )