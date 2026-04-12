बहराइच में मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी; 3 घंटे की माथापच्ची के बाद सकुशल उतारा गया
सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 1:37 PM IST
बहराइच: घरवालों की डांट से नाराज होकर एक किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई. यह सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. घंटों की मशक्कत के बाद किशोरी सकुशल नीचे उतार लिया गया. घटना रामगांव थाना क्षेत्र के एक गांव की है.
सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. किशोरी के घरवालों ने कुछ भी नहीं बताया है. हालांकि यह बात सामने आई है कि किसी बात को लेकर परिजनों ने उसे डांट दिया था. इसी से नाराज होकर वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसकी काउंसिलिंग भी कराई जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, रामगांव थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 साल की किशोरी परिजनों की डांट से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इसकी सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर नारायणदत्त मिश्रा और कोतवाल नगर प्रदीप सिंह मौके पर पहुंचे.
नगर कोतवाल ने किशोरी से बात की और उसे करीब तीन घंटे तक समझाया. इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया. टावर से रेस्क्यू करने के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
रायबरेली में भी हुई थी ऐसी घटना: बीते 4 अप्रैल को रायबरेली में भी ऐसी घटना हुई थी. एक प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां अपहरण के मामले में ब्वॉयफ्रेंड के जेल जाने से नाराज युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई.
गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के डलमऊ की रहने वाली इस लड़की ने टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर जिद पकड़ ली कि उसके प्रेमी को तुरंत रिहा किया जाए. जैसे ही ग्रामीणों ने युवती को टावर की चोटी पर देखा, इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.
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