ETV Bharat / state

JNU की घटना से आक्रोशित बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, विरोध में कांग्रेस की महिलाएं भी सड़क पर उतरीं

आक्रोशित भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में शनिवार सैकड़ों भाजपा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरीं और श्रद्धानंद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और श्रद्धानंद रोड के प्रवेश द्वार पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई. जिस वजह से महिला मोर्चा की आक्रोशित महिलाएं कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंच पाईं, लेकिन इस दौरान महिला पुलिस जवानों के साथ बहुत देर तक गुत्थम-गुत्थी होती रही.

बीजेपी के प्रतिकार में महिला कांग्रेस की भी प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो, सुंदरी तिर्की के नेतृत्व में झंडे और बैनरों के साथ सड़क पर उतर कर भाजपा विरोधी नारेबाजी करने लगीं. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की महिलाएं आंदोलन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोग इतने ही महिलाओं के हितैषी हैं तो अंकिता भंडारी, पहलवान बहनों के साथ अत्याचार करने वाले लोगों और अन्य भाजपाई जो सांसद-एमएलए बनें हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं.