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सूरतगढ़: मासूम की मौत से गुस्साए लोगों ने NH-62 किया जाम, अंडरपास की मांग पर प्रशासन से बनी सहमति

एनएच 62 पर किया विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat Suratgarh )