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सूरतगढ़: मासूम की मौत से गुस्साए लोगों ने NH-62 किया जाम, अंडरपास की मांग पर प्रशासन से बनी सहमति

अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव एनएचएआई को भेजने के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने हाईवे पर लगाया गया जाम समाप्त कर दिया.

Protest on NH 62
एनएच 62 पर किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Suratgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 5:20 PM IST

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सूरतगढ़: शुक्रवार शाम एनएच-62 पर सब-जेल के पास ट्रोले की टक्कर से 14 वर्षीय बालक की मौत के बाद शनिवार को लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. हादसे के विरोध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर टायर रखकर प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा क्षेत्र में सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास निर्माण की मांग उठाई. प्रशासन ने एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक कराने, सुरक्षा रेलिंग लगाने और अंडरपास का प्रस्ताव भेजने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुराने हाउसिंग बोर्ड और सब-जेल के पीछे स्थित बस्ती को जोड़ने के लिए अंडरपास बनाया जाए, ताकि लोगों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित आवागमन मिल सके. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर पहले भी तीन से चार बच्चों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया.

स्थानीय लोगों ने की अंडरपास की मांग, देखें वीडियो (ETV Bharat Suratgarh)

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भाजपा नेता राकेश बिश्नोई ने बताया कि शुक्रवार शाम स्टेडियम मैदान में अभ्यास के लिए जा रहे 14 वर्षीय बालक की ट्रोले से कुचलकर मौत हो गई थी. इस स्थान पर अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर पहले भी स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है. जल परिसर के पीछे बड़ी आबादी रहती है, जहां से हजारों बच्चे प्रतिदिन राजकीय सेवाओं की तैयारी और खेल अभ्यास के लिए स्टेडियम मैदान आते-जाते हैं. ऐसे में सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा होता है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द अंडरपास का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके.

Locals staging protest and causing traffic jam
हाईवे पर जाम लगा प्रदर्शन करते स्थानीय (ETV Bharat Suratgarh)

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हाईवे जाम की सूचना पर सिटी पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू की. बाद में तहसीलदार विनोद कड़वासरा और आंदोलनकारी नेताओं के बीच वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी. प्रशासन ने सोमवार सुबह 11 बजे एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक कराने, हाईवे के दोनों ओर सुरक्षा रेलिंग लगाने का कार्य शुरू करवाने तथा अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव हाईवे अथॉरिटी को भेजने का आश्वासन दिया. प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने हाईवे पर लगाया गया जाम समाप्त कर दिया.

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14 YEAR OLD DIED IN ACCIDENT
DEMAND FOR AN UNDERPASS
PROTEST ON HIGHWAY BY LOCALS
LOCALS BLOCKED NH 62

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