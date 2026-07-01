चालान बनाने से नाराज ट्रक चालकों ने लगाया जाम, नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लाइन
परिवहन विभाग का कहना है कि ट्रक चालकों ने ओवरलोड ट्रक होने के बावजूद कांटे पर वजन करवाने से इनकार कर दिया था.
Published : July 1, 2026 at 5:24 PM IST
कोटा: नेशनल हाईवे 52 पर कोटा से झालावाड़ के बीच में बुधवार को अचानक जोरदार जाम लग गया. परिवहन विभाग ने दो ट्रक को ओवरलोड बता चालान बना दिए थे. इससे नाराज ट्रक चालकों ने अपने वाहनों को हाईवे पर आड़ा खड़ा कर दिया. जिसके बाद हाईवे पर जाम लग गया. करीब 5 से 6 किलोमीटर एरिया में दोनों लेन जाम हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालकों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक ट्रक चालक नहीं माने. ऐसे में करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और समझाइश की. जिसके बाद जाम खुल गया. हालांकि परिवहन विभाग ट्रक चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहा है.
समझाइश कर जाम खुलवाया: कोटा ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक अरुण कुमार का कहना है कि परिवहन विभाग और ट्रक चालकों के बीच विवाद हो गया था. सूचना मिलने पर वह मौके पर गए थे. चालकों से समझाइश कर जाम खुलवाया गया. समझाइश के चलते जाम हटाने में काफी समय लग गया. कई घंटे तक ट्रक चालकों ने जाम की स्थिति बना दी थी. परिवहन विभाग शिकायत दे रहा है, उस पर ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
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वजन नहीं करवाने पर किया था चालान: मौके पर चालान बनाने वाले परिवहन निरीक्षक देवेंद्र जोशी ने बताया कि 12:30 बजे के करीब झालावाड़ की तरफ से केला लेकर दो ट्रक आ रहे थे. दोनों ओवरलोड थे. ऐसे में दोनों वाहनों को वजन करने के लिए कांटे पर भेजा था, लेकिन इन्होंने कांटे पर जाने से मना कर दिया. कांटे पर वजन नहीं करवाने के चलते चालान किए गए. ट्रक मालिक मोहम्मद फारूक और शकील अहमद के 10500 रुपए के अलग-अलग चालान बना दिए थे. इसके बाद इन ट्रक चालकों ने रॉन्ग साइड ट्रक ले जाकर खड़ा कर दिया और जाम लगा दिया. दोनों चालकों ने ना तो मौके पर अपने नाम बताए और ना ही लाइसेंस दिए.
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जाम में फंसे लोग हुए परेशान: इस जाम में रोडवेज से लेकर निजी बसें भी फस गई थी. इसके अलावा कई निजी वाहन भी इसमें फंसे हुए थे. एक दो एंबुलेंस भी शामिल थी. हालांकि उन्हें साइड से निकाला गया. मंडाना टोल के नजदीकी वाहनों को रोका जाने लगा था. कोटा के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही है. साथ ही दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जा रही है. विभाग एफआईआर भी दर्ज करवा रहा है. एक तरफ कांटे पर वाहन को नहीं ले जाने का चालान बनाया गया था. दूसरी तरफ जाम लगाकर अन्य लोगों को भी परेशान किया गया. इसीलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.