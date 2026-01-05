ETV Bharat / state

हॉर्न की आवाज सुनकर भड़के दबंग; युवक को पेड़ में बांधकर पीटा, गिड़िगड़ाने पर नहीं माने

अंबेडकरनगर: हार्न बजाने से नाराज लोगों द्वारा एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला प्रकाश में आया है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के चंदैनी गांव का है.

ग्राम उकरा थाना कोतवाली निवासी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 4 जनवरी को वह पेट्रोल भरवाने के लिए चंदैनी पेट्रोल पंप पर गया था. पेट्रोल पंप बंद होने के कारण वापस घर लौट रहा था. तभी ग्राम चंदैनी के रास्ते में खड़े जानवर को हटाने के लिए उसने गाड़ी का हार्न बजाया. इसी बात से नाराज होकर शिवनाथ, आकाश, दीपू और अन्य परिवराजन बाहर निकले और गाली गलौज करने लगे. इसके साथ ही कि रात 10 बजे हार्न बजाकर तुम इश्कबाजी के इरादे से आए हो. हार्न बजाने का कारण भी बताया लेकिन उन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया.