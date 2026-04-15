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कोडरमा में 7 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद, पुलिस ने बच्चे की मां और फूफा को लिया हिरासत में

कोडरमा: जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत घरबरियाबर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. जानकारी के अनुसार, बीती रात बच्चा अपनी मां के साथ घर में सोया हुआ था. इसी दौरान अज्ञात लोग घर में घुसे और बच्चे को उठाकर ले गए और बाद में बच्चे की हत्या कर उसके शव को गांव के एक कुएं में फेंक दिया गया.

मौके पर पहुंची पुलिस

सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए. इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शाव को कुएं से बाहर निकाला. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए शव को ले जाने से रोक दिया, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई.

मृतक बच्चे के मामा और एसडीपीओ के बयान (Etv Bharat)

बच्चे की मां और फूफा हिरासत में