बज्जू में बच्ची की हत्या से रोष, तीसरे दिन भी नहीं टूटा गतिरोध, कैंडल मार्च निकाला
हत्या के विरोध में क्षेत्र के बज्जू, रणजीतपुरा एवं गौड़ू के बाजार बंद रहे.
Published : February 23, 2026 at 8:37 PM IST
बीकानेर: जिले के रणजीतपुरा इलाके में बच्ची की हत्या और दुष्कर्म की आशंका मामले में गतिरोध तीसरे दिन भी नहीं टूटा. आंदोलनकारियों की जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता सोमवार को विफल रही. उधर, हत्या के विरोध में क्षेत्र के बज्जू, रणजीतपुरा एवं गौड़ू के बाजार बंद रहे. लोगों में आक्रोश दिखा और बज्जू अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना जारी है.
धरने पर बैठे केश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने बताया कि प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी, लेकिन हमारी मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ही बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराएंगे. परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी की घोषणा की जाएं, लेकिन पुलिस एवं प्रशासन तत्काल पोस्टमार्टम पर अड़ा रहा. इसी बात को लेकर गतिरोध बना है. पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, कांग्रेस नेता भागीरथ तेतरवाल, देहात भाजपा अध्यक्ष श्याम पंचारिया, दलित नेता मगनाराम, रालोपा के विजयपाल बेनीवाल आदि भी मौजूद थे.
कैंडल मार्च निकाला: पूरे मामले में आमजन में रोष है. घटना के विरोध में सोमवार शाम बज्जू के मुख्य बाजारों में आंदोलनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने की मांग की.
विधानसभा में गूंज: उधर, सूरतगढ़ से कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने मामला विधानसभा में उठाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से जवाब मांगा. इस बीच, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने इस मामले को लेकर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात की और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की.
