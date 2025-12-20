ETV Bharat / state

बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं को लेकर काशी में निकाला आक्रोश मार्च; मुस्लिम धर्मगुरु बोले- बांग्लादेश सरकार को बर्खास्त किया जाए

वाराणसी : बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक हिंदू को जिंदा जलाने की घटना को लेकर शनिवार को वाराणसी में आक्रोश मार्च निकाला गया. यह मार्च विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में निकाला गया. मार्च लमही के सुभाष भवन से प्रेमचंद स्मृति द्वार तक निकाला गया. इस दौरान महिलाएं, बच्चे और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे. मार्च में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मो यूनुस का पुतला दहन किया गया.

इस दौरान प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने बांग्लादेशी सरकार को बर्खास्त करने, मो. यूनुस मुर्दाबाद, हिंदुओं के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाये. उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने, इनके समर्थकों को जेल भेजने, बांग्लादेश की सारी आपूर्ति बंद करने की मांग की. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बांग्लादेश को किसी तरह की मदद सांप को दूध पिलाने और उसको अपने साथ लेकर सोने जैसा है. बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के हाथ में है, जो बात-बात में मजहब के नाम पर हिन्दुओं पर हमला करते हैं. उन्होंने मांग कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए. भारतीय मुसलमान खुद मोर्चा संभालें.



मुस्लिम धर्मगुरु अफसर बाबा ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों को जलाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं. उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत हुआ है. बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए. मों यूनुस को फांसी मिलनी चाहिये. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा. पाकिस्तान की चाल है दुनिया को नफरत और हिंसा की आग में झोंकना, जो देश पकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं एक दिन वो खुद पछतायेंगे. बांग्लादेश में हिन्दुओं का नरसंहार वहां की सरकार करा रही है. कट्टरपंथी ताकतों को कुचलने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है.

यह भी पढ़ें : हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा: दंगाइयों ने अखबार के दफ्तर को जलाया, अल्पसंख्यक समुदाय पर बढ़े हमले