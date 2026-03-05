ETV Bharat / state

'नीतीश राज्यसभा गए तो RJD को शिफ्ट हो जाएगा वोट' कल्याण बिगहा के लोगों ने दी BJP को चेतावनी

नालंदा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जारी सियासी अटकलें अब ख़त्म हो गई हैं. नीतीश कुमार ने सोशल साइट पर ट्वीट कर राज्यसभा जाने की पुष्टि कर दी है. इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

हमने नीतीश कुमार के चेहरे पर किया था वोट: कल्याण बिगहा निवासी शुभम कुमार ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता ने भाजपा के नाम पर NDA को वोट नहीं किया, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया है. जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं.

नीतीश के कल्याण बिगहा में नाराजगी (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़िया नेता बिहार को नहीं मिला है. राज्यसभा जाने की खबर मिलते ही पूरे गांव में आक्रोश है. उन्होंने जो बिहार के लिए किया दूसरा कोई नहीं कर सकता है. शराबबंदी खत्म हो जाएगा और अपराध बढ़ने की संभावना है. इसकी चिंता है. ये भाजपा द्वारा किया गया है और हम लोग आने वाले समय में राजद को सपोर्ट करेंगे."- शुभम कुमार, कल्याण बिगहा निवासी

अपर कास्ट की साजिश: वहीं, ग्रामीण राज कपूर कुमार और वीरमणि सिंह ने कहा कि निशांत को राजनीति में आना जरूरी था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना ये गलत हुआ है. ऐसा भाजपा के अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं, जो बैकवर्ड को देखना पसंद नहीं करते हैं.