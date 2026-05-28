पुरानी केकड़ी में पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा, लोगों ने लगाया जाम
कोटा रोड चुंगी नाका पर जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन
Published : May 28, 2026 at 8:24 PM IST
केकड़ी: पुरानी केकड़ी क्षेत्र के रामद्वारा गली व सूरजपोल गेट इलाके में पेयजल संकट को लेकर गुरुवार शाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. क्षेत्रवासियों ने कोटा रोड स्थित चुंगी नाके के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. करीब आधे घंटे तक महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश और सख्ती के बाद जाम खुलवाया गया.
पुरानी केकड़ी क्षेत्र में पिछले करीब एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या से परेशान महिलाएं और पुरुष शाम को कोटा रोड चुंगी नाके पर एकत्रित हुए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
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प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्षेत्र में कई दिनों से पानी नहीं आने के कारण घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं. कई घरों में पानी स्टोर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया.
सूचना मिलने पर सिटी थाना प्रभारी अनिल शर्मा पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समझाइश दी. प्रदर्शनकारी पानी की नियमित आपूर्ति शुरू करने की मांग पर अड़े रहे. काफी देर तक समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने, तो पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को सड़क से हटाया और जाम खुलवाया. जाम के चलते सड़क के दोनों ओर करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी.