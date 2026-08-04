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जलभराव से त्रस्त लोगों का फूटा गुस्सा, नगर पालिका के बाहर गंदे पानी से भरे मटके फोड़े

बाड़ी (धौलपुर): जिले में बाड़ी उपखंड पर शहर के संतनगर और सरमथुरा रोड पर लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या से परेशान स्थानीय नागरिकों ने मंगलवार को नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. युवा नेता रामवीर पोसवाल और आर्यन राय के नेतृत्व में लोगों ने रैली निकालकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर गंदे पानी से भरे मटके फोड़कर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो अगला विरोध प्रदर्शन नगर पालिका कार्यालय के अंदर किया जाएगा.

रामवीर पोसवाल ने बताया कि संतनगर और सरमथुरा रोड पर कई महीनों से गंदे पानी का जलभराव बना हुआ है. बारिश के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा है. उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक इस समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका और प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. स्थानीय संतनगर रोड निवासी रमेश जाटव ने बताया कि जलभराव के कारण क्षेत्र स्थित मैरिज होम का संचालन प्रभावित हो गया है. गंदे पानी के कारण लोग शादी एवं अन्य कार्यक्रमों की बुकिंग नहीं करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मैरिज होम की ओर से नगर पालिका को प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार रुपए का टैक्स भी जमा कराया जाता है, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा.