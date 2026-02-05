ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के वकील से मारपीट का मामला; आरोपी टोलकर्मियों की पैरवी करने पर भड़के वकील

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील लखनऊ खंडपीठ में मुकदमे के सिलसिले में सहयोगियों के साथ जा रहे थे, तभी टोल कर्मियों ने की थी मारपीट

बाराबंकी में वकील की कुर्सी-मेज तोड़कर लगाई आग.
बाराबंकी में वकील की कुर्सी-मेज तोड़कर लगाई आग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:49 PM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: कचेहरी में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया, जब बार एसोसिएशन के सामूहिक निर्णय को दरकिनार करते हुए एक अधिवक्ता द्वारा आरोपी टोलकर्मियों की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया. यह जानकारी मिलते ही तमाम अधिवक्ता नाराज हो गए और हंगामा किया.

बता दें कि 14 जनवरी को हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर हाईकोर्ट वकील प्रतापगढ़ निवासी रत्नेश शुक्ला से टोल कर्मियों ने अभद्रता और मारपीट की थी. इस घटना की जानकारी के बाद लखनऊ और बाराबंकी के अधिवक्ताओं ने टोल पर पहुंचकर बड़ा आंदोलन किया था. पीड़ित वकील की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने टोल मैनेजर जगभान, लवलेश, रवि, विश्वजीत और गोलू को जेल भेजा था.

इसके बाद बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि बाराबंकी कचहरी का कोई भी अधिवक्ता इन टोल कर्मियों की पैरवी नहीं करेगा और न ही कोई उनकी जमानत कराएगा. इसी बीच गुरुवार को जानकारी मिली कि अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने बार के फैसले को नजरअंदाज करते हुए गुपचुप तरीके से कोर्ट में आरोपी टोलकर्मियों की जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. इसके बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो गए.

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने बताया कि अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने आरोपी टोलकर्मियों की जमानत प्रार्थना पत्र लोवर कोर्ट में दिया गया था, जहां से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुआ. जिसकी सूचना कुछ वकीलों को लग गई तो उन्हें ढूंढते हुए अधिवक्ता मनोज शुक्ला की सीट पर गए लेकिन नही मिले तो उनकी कुर्सी, मेज को तोड़ने लगे. अध्यक्ष ने बताया कि वह और महामंत्री मौके पर पहुंचे आक्रोशित वकीलों को समझाया और कुर्सी मेज तोड़ने से मना किया. अधिवक्ता मनोज शुक्ला की फाइलें, बैग और उनकी डायरी लाकर बार में सुरक्षित रखवा दिया है.

बार अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों ने कुर्सी मेज तोड़ी भी है और जलाई भी हैं. अधिवक्ता मनोज शुक्ला ने गलत किया, जब सभी अधिवक्ताओं का फैसला था कि आरोपी टोल कर्मियों की कोई पैरवी नही करेगा तो उनको यह नहीं करना चाहिए था.

इसे भी पढ़ें-बाराबंकी में टोल प्लाजा पर वकील की पिटाई, भड़के साथियों ने बैरियर तोड़े, मैनजर समेत पांच अरेस्ट

Last Updated : February 5, 2026 at 9:07 PM IST

TAGGED:

LAWYER ASSAULTED IN BARABANKI
FIGHTING AT HAIDERGARH TOLL PLAZA
BARABANKI BAR ASSOCIATION
बाराबंकी के वकीलों में आक्रोश
BARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.