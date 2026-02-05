ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के वकील से मारपीट का मामला; आरोपी टोलकर्मियों की पैरवी करने पर भड़के वकील

बाराबंकी: कचेहरी में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हो गया, जब बार एसोसिएशन के सामूहिक निर्णय को दरकिनार करते हुए एक अधिवक्ता द्वारा आरोपी टोलकर्मियों की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया. यह जानकारी मिलते ही तमाम अधिवक्ता नाराज हो गए और हंगामा किया.



बता दें कि 14 जनवरी को हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर हाईकोर्ट वकील प्रतापगढ़ निवासी रत्नेश शुक्ला से टोल कर्मियों ने अभद्रता और मारपीट की थी. इस घटना की जानकारी के बाद लखनऊ और बाराबंकी के अधिवक्ताओं ने टोल पर पहुंचकर बड़ा आंदोलन किया था. पीड़ित वकील की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने टोल मैनेजर जगभान, लवलेश, रवि, विश्वजीत और गोलू को जेल भेजा था.

इसके बाद बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि बाराबंकी कचहरी का कोई भी अधिवक्ता इन टोल कर्मियों की पैरवी नहीं करेगा और न ही कोई उनकी जमानत कराएगा. इसी बीच गुरुवार को जानकारी मिली कि अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने बार के फैसले को नजरअंदाज करते हुए गुपचुप तरीके से कोर्ट में आरोपी टोलकर्मियों की जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. इसके बाद अधिवक्ता आक्रोशित हो गए.

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने बताया कि अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने आरोपी टोलकर्मियों की जमानत प्रार्थना पत्र लोवर कोर्ट में दिया गया था, जहां से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुआ. जिसकी सूचना कुछ वकीलों को लग गई तो उन्हें ढूंढते हुए अधिवक्ता मनोज शुक्ला की सीट पर गए लेकिन नही मिले तो उनकी कुर्सी, मेज को तोड़ने लगे. अध्यक्ष ने बताया कि वह और महामंत्री मौके पर पहुंचे आक्रोशित वकीलों को समझाया और कुर्सी मेज तोड़ने से मना किया. अधिवक्ता मनोज शुक्ला की फाइलें, बैग और उनकी डायरी लाकर बार में सुरक्षित रखवा दिया है.