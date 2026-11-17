आंगनबाड़ी वर्कर्स ने खोला मोर्चा, मानदेय बढ़ाने समेत तीन सूत्रीय मांग,कहा 10 हजार में नहीं होता गुजारा
छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर मोर्चा खोला है.मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 3:25 PM IST
बस्तर : आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए तीन दिवसीय हड़ताल शुरु कर दी है. आंगनबाड़ी वर्कर्स शहर के कृषि मंडी में उपस्थित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं आगामी 11-12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन करने और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है.
आंगनबाड़ी संघ की तीन प्रमुख मांग
आंगनबाड़ी संघ की प्रमुख तीन सूत्रीय मांग हैं. जिनमें नियमितीकरण, नियमितीकरण से पहले 30 हजार रुपए मानदेय और आयु सीमा समाप्त करके कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर में लिया जाए और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त राशि की मांग शामिल है.
काम बढ़ा लेकिन मानदेय जस का तस
संभागीय अध्यक्ष प्रेमवती नाग का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्य बढ़ गया है. लेकिन समय पर मानदेय नहीं मिलता है. शिक्षक अपनी ड्यूटी 10 बजे से 4 बजे तक करते हैं. उन्हें 70 हजार से 1 लाख रुपये तक वेतन मिलता है. लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं. उनमें भी उन्हें केवल 10 हजार मिलता है. उसमे भी 4500 रुपये के लिए इंतजार करना पड़ता है. साथ ही मानदेय से ही बैठक, और कार्यालयीन कार्यों के लिए ईंधन डलवाया जाता है. इंटरनेट संबधी कार्यों के लिए भी रिचार्ज कम दिया जाता है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 26 योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं. बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिका, पोषक माताओं की देखभाल की जाती है. पोषण आहार बांटा जाता है. टीकाकरण करवाया जाता है. कार्य समय पर पूरा नहीं करने या मना करने पर सेवा समाप्ति का दबाव बनाया जाता है. इसीलिए आज से तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. यह प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिले में जारी है - प्रेमवती नाग, संभागाध्यक्ष, आंगनबाड़ी संघ
प्रेमवती नाग ने कहा कि आगामी 11-12 दिसम्बर को महापड़ाव के अंतर्गत राजधानी रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जाएगा.आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. चाहे आंदोलनकारियों के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई क्यों न करें. छत्तीसगढ़ सरकार अपने बयानों में हमेशा कहती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है. लेकिन महिलाएं काफी परेशान हैं. 10 हजार की नौकरी में अपना जीवन बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पा रहे हैं.
सुकमा में NHM भर्ती की शॉर्टलिस्टिंग पर बवाल, स्थानीय युवाओं को दरकिनार करने का आरोप
रामायण फिल्म को लेकर अधिवक्ता ने दर्ज की आपत्ति, निर्माताओं को भेजा कानूनी नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब
दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट और मारपीट, आरोपी का स्केच जारी, जांच में जुटी पुलिस टीम