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आंगनबाड़ी वर्कर्स ने खोला मोर्चा, मानदेय बढ़ाने समेत तीन सूत्रीय मांग,कहा 10 हजार में नहीं होता गुजारा

आंगनबाड़ी वर्कर्स ने खोला मोर्चा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर : आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए तीन दिवसीय हड़ताल शुरु कर दी है. आंगनबाड़ी वर्कर्स शहर के कृषि मंडी में उपस्थित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं आगामी 11-12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन करने और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है.

आंगनबाड़ी संघ की तीन प्रमुख मांग