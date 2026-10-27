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दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, वेतन और पेंशन बढ़ाने की मांग

छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध ( ETV BHARAT )

सुकमा/ जशपुर: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. वेतन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने, पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसी सुविधाओं को लागू करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने हल्ला बोला है. बस्तर और जशपुर में यह विरोध प्रदर्शन हुआ है.

बस्तर संभाग के सुकमा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है. मंगलवार को सुकमा की सड़कों पर उतरकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी आवाज बुलंद की. आंदोलन के माध्यम से लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.