दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, वेतन और पेंशन बढ़ाने की मांग
वेतन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौकरी पक्की करने की मांग कर रही हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 6:25 PM IST
सुकमा/ जशपुर: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. वेतन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने, पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसी सुविधाओं को लागू करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने हल्ला बोला है. बस्तर और जशपुर में यह विरोध प्रदर्शन हुआ है.
बस्तर संभाग के सुकमा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है. मंगलवार को सुकमा की सड़कों पर उतरकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी आवाज बुलंद की. आंदोलन के माध्यम से लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.
सुकमा जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सुकमा जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी. यह ज्ञापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विभागीय सचिव के नाम सौंपा गया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्या का समाधान करने की मांग रखी.
जशपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल
जशपुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन के बाद प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है.
संघ की मीडिया प्रभारी निशा सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लंबे समय से नियमितीकरण की मांग उठाती रही हैं. उनका कहना है कि कई वर्षों से विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. सरकार की ओर से अब तक ठोस निर्णय नहीं होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है.
वेतन में इजाफा और नौकरी रेगुलर करने की मांग
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देना शामिल है. इसके अलावा सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है. कार्यकर्ताओं ने प्रतिमाह 30 हजार रुपये और सहायिकाओं ने 25 हजार 500 रुपये मानदेय देने की मांग उठाई है.
प्रमोशन में उम्र सीमा खत्म करने की मांग
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रमोशन में उम्र संबंधी रोक हटाने की मांग की है. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने, पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं लागू करने की भी मांग की गई है. नौकरी के दौरान मौत होने पर संबंधित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की है.
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो नवंबर या दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी की जाएगी. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने स्पष्ट किया सरकार उनकी मांगों पर उचित फैसला करें.