आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप-सीएम की सभाओं में भीड़ बढ़ाने को बसों में भरकर ले जाते हैं...
12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीकर में किया प्रदर्शन. सीएम व डिप्टी सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन.
Published : July 14, 2026 at 3:43 PM IST
सीकर: राज्य कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम मासिक वेतन 26 हजार रुपए और विभागीय कार्यों के अलावा अन्य जिम्मेदारियों से मुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (सीटू) के बैनर तले कार्यकर्ता रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य विभागों के काम भी सौंपे जा रहे हैं. यूनियन पदाधिकारी विमला ने कहा, कार्यकर्ताओं से बीएलओ, जनगणना, सेनेटरी नैपकिन वितरण और अन्य ऑनलाइन कार्य करवाए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी भीड़ बढ़ाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बसों के जरिए लाते हैं.
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कार्यभार बढ़ाने की शिकायत: कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मूल कार्यों के अलावा अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण उन पर कार्यभार लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने मांग की कि सेनेटरी नैपकिन वितरण और उड़ान योजना से जुड़े ऑनलाइन कार्य आंगनबाड़ी कर्मियों से नहीं करवाए जाएं तथा विभाग के अलावा किसी अन्य कार्य में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए.
ये प्रमुख मांगें: यूनियन प्रतिनिधि कमल चौधरी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगें सरकार के समक्ष रखी गई हैं. इनमें प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करने, न्यूनतम 26 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन, ऑनलाइन कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण मोबाइल और डाटा का पूरा खर्च उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ियों के निजीकरण पर रोक लगाने, नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराने तथा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी और 10 हजार रुपए मासिक पेंशन देने की मांग शामिल है.
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उग्र आंदोलन की चेतावनी : कार्यकर्ताओं ने मजदूर विरोधी बताए गए चारों लेबर कोड वापस लेने, मानदेय का एकमुश्त भुगतान करने और राष्ट्रीय जनगणना अभियान में आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाने की भी मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला ने आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री की रैलियां में भीड़ बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है. खाली कुर्सियों को भरने के लिए बिना यूनिफार्म के बसों में भर-भरकर ले जाया जाता है.
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