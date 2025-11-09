ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार को याद दिलाए वादे, मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी

आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मानदेय, ग्रेच्युटी भुगतान व अन्य मांगों को पूरा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

State Working Committee Meeting
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
जयपुर: अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक रविवार को हुई. जिसमें सरकार को चुनावी घोषणा पत्र और बजट घोषणा के वादे याद दिलाए गए. सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के भुगतान, नियमितीकरण को लेकर किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई. इन मांगों पर गौर नहीं करने पर फिर से आंदोलन करने की भी चेतावनी दी.

इसके साथ ही इस बैठक में पूर्व शासन सचिव महेंद्र सोनी को विदाई भी दी गई. अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया, आज संघ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ. इसमें प्रदेशभर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिन ने हिस्सा लिया. बैठक में प्रमुख रूप से सरकार को अपने वादे याद दिलाने का निर्णय लिया गया है.

आंगनबाड़ी वर्कर्स ने याद दिलाई अपनी मांगें (ETV Bharat Jaipur)

मानदेय 13 हजार करने का वादा, बढ़ाया 10 फीसदी: भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार रुपए किया जाएगा. लेकिन मानदेय में महज 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अगर इसी अनुपात में मानदेय बढ़ता है, तो पांच साल में भी 13 हजार रुपए मानदेय नहीं हो पाएगा.

सेवानिवृत्ति पर नहीं मिली ग्रेच्युटी: उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट घोषणा में सेवानिवृत्ति पर तीन से पांच लाख रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान की घोषणा की गई थी. कई कार्यकर्ता सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ. आज की बैठक में फैसला लिया है कि एक महीने में इन मांगों पर फैसला नहीं लिया गया, तो बजट सत्र से पहले बड़ा आंदोलन कर सरकार को वादे याद दिलाए जाएंगे.

दिल्ली कूच करने की भी चेतावनी: उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर राजस्थान की भाजपा सरकार ने गौर नहीं किया, तो प्रदेशभर से एक लाख कार्यकर्ता, सहयोगी और साथिन दिल्ली कूच करेंगी और रामलीला मैदान में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा. उन्होंने कहा, राजस्थान में आंगनबाड़ी वर्कर्स की अनदेखी से सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए सरकार की उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए.

