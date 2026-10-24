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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सात महीने से नहीं मिला बढ़ा हुआ मानदेय, CM सुक्खू ने बजट में की थी घोषणा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन बढ़ी हुई राशि का लाभ अप्रैल से नहीं मिलने और सात महीने के बकाया एरियर पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. शुक्रवार को पांवटा साहिब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजकर बकाया राशि जारी करने और मानदेय का भुगतान समय पर करने की मांग उठाई.

अप्रैल से बढ़ना था मानदेय, सात महीने के एरियर की मांग