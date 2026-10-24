आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सात महीने से नहीं मिला बढ़ा हुआ मानदेय, CM सुक्खू ने बजट में की थी घोषणा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अप्रैल से अक्टूबर तक के सात महीने का एरियर जारी करने की मांग भी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:11 PM IST
पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन बढ़ी हुई राशि का लाभ अप्रैल से नहीं मिलने और सात महीने के बकाया एरियर पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. शुक्रवार को पांवटा साहिब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजकर बकाया राशि जारी करने और मानदेय का भुगतान समय पर करने की मांग उठाई.
अप्रैल से बढ़ना था मानदेय, सात महीने के एरियर की मांग
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने अप्रैल 2026 से उनके मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी. इसके बावजूद उन्हें बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं मिला. कार्यकर्ताओं ने अप्रैल से अक्टूबर तक के सात महीने का एरियर जारी करने की मांग की है. उनका कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारियां लगातार निभा रही हैं, लेकिन घोषित बढ़ोतरी का लाभ पाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजू तोमर ने कहा कि अप्रैल से मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, लेकिन सात महीने बीतने के बाद भी उन्हें बढ़ी हुई राशि का एरियर नहीं मिला है. उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को आर्थिक राहत मिल सके.
समय पर मानदेय नहीं मिलने की भी शिकायत
प्रदर्शन में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें केवल एरियर की समस्या ही नहीं है, बल्कि मानदेय का भुगतान समय पर नहीं होने से भी परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें अपने भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता है. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मानदेय नियमित रूप से समय पर दिया जाए और अप्रैल से बकाया बढ़ोतरी की राशि भी उनके खातों में जमा करवाई जाए.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का सीटू ने भी समर्थन किया है. सीटू नेता आशीष शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सात महीने से बढ़े हुए मानदेय के एरियर का इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में जल्द फैसला लेकर बकाया राशि जारी की जाए. आशीष शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
1 नवंबर से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 22 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 नवंबर 2026 से लागू होगा. हालांकि, अप्रैल से अक्टूबर तक के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर कार्यकर्ताओं की मांग के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं है.
पांवटा साहिब में प्रदर्शन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजकर अपनी मांगें रखी हैं. कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि मानदेय बढ़ोतरी का लाभ अप्रैल 2026 से दिया जाए और सात महीने का बकाया एरियर जारी किया जाए. अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर क्या फैसला लेती है और लंबित राशि के भुगतान को लेकर कब तक स्थिति स्पष्ट होती है.
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