तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का हल्ला बोल, सरकार को दी चेतावनी
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने उनकी मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 7:36 PM IST
बेरीनाग: मानदेय में वृद्धि करने समेत तीन सूत्रीय मांगों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बेरीनाग तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा प्रदेश सरकार जब तक सरकार उनके मानदेय में वृद्धि सहित सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
बेरीनाग ब्लॉक की संगठन अध्यक्ष आशा ततराड़ी ने कहा मांगों को लेकर विगत चार अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों को बंदकर प्रदर्शन किया जा रहा है. अभी तक कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला है. उन्होंने कहा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंदोलन जारी रखेंगी.
ब्लॉक अध्यक्ष ने सेवानिवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 लाख की धनराशि देने का शासनादेश जारी करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से नहीं जोड़ने की मांग की. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की पूर्णिमा उपाध्याय ने कहा कि कम मानदेय में कई प्रकार की ड्यूटी कराई जाती है. उन्होंने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की उपेक्षा बर्दाश्त की जाएगी.
इस दौरान तहसीलदार वतन गुप्ता ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वार्ता की और उनका मांग पत्र शासन को भेजने का आश्वासन दिया. इस दौरान तहसीलदार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से तहसील परिसर में चयनित स्थल पर धरना प्रदर्शन करने की अपील की.
प्रशासन ने बेरीनाग रामलीला मैदान को धरना स्थल के लिए चयनित किया है. यह स्थल तहसील कार्यालय से डेढ़ किलोमीटर दूर है. रामलीला मैदान से धरना स्थल हटाने की मांग को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह और व्यापार संघ राजेश रावत ने एसडीएम को पत्र सौंपा. उन्होंने कहा जिस स्थान पर धरना स्थल चयनित किया गया है उसी परिसर में दो स्कूल, महिला चिकित्सालय और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं. इसके अलावा आवासीय क्षेत्र भी हैं. इससे यहां पर आये दिन स्कूली बच्चों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने शीघ्र यहां से धरना स्थल हटाने की मांग की है.
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