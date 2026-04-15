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यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना, 7 महीने से मानदेय बकाया होने से हैं नाराज

यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बकाया मानदेय और खर्चों के भुगतान न होने पर धरना दिया. साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

Anganwadi workers protest
आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 4:34 PM IST

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यमुनानगर: जिले भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया. धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान कमलेश देवी ने की. आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन रजिस्टर्ड 1442 के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

विभिन्न ब्लॉकों से पहुंचीं महिलाएं: इस धरने में छछरौली, रादौर, बिलासपुर, जगाधरी ग्रामीण और मुस्तफाबाद सहित कई ब्लॉकों से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स शामिल हुईं. प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर अपनी समस्याएं उठाईं और आरोप लगाया कि लंबे समय से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही.

यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना (ETV Bharat)

मानदेय में देरी से नाराज: आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि केंद्रीय सरकार का हिस्सा पिछले सात महीनों से लंबित है, जबकि राज्य सरकार की ओर से मार्च महीने का भुगतान भी अब तक नहीं मिला है. उनका कहना है कि इस देरी के कारण उनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और वे आर्थिक संकट से जूझ रही हैं.

खर्च का बढ़ते बोझ से परेशान: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बच्चों के दाखिले, कॉपियां और किताबों के खर्च के इस समय में आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है. इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया पिछले डेढ़ साल से वे अपनी जेब से भर रही हैं. गैस सिलेंडर का खर्च भी दो साल से नहीं मिला, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई है.

सरकार पर लगाया आरोप: महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणाएं तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं मिल रहा. उनका कहना है कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा, जिससे वे लगातार परेशान हो रही हैं.

दी उग्र आंदोलन की चेतावनी: जिला प्रधान कमलेश देवी ने कहा कि, "सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन हमें समय पर मानदेय नहीं मिलता. सात-सात महीने तक पैसे नहीं आते, जिससे हमारे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है. हम अपने पैसे से किराया और गैस भर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई भुगतान नहीं हो रहा. अगर हम अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं, तो इसमें गलत क्या है. सरकार को हमारी समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए." धरने के दौरान महिलाओं ने डीसी के माध्यम से अपनी मांगें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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