टेंशन में क्यों हैं यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, योगी सरकार को दे डाली ये चेतावनी
फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाई 10 मांगें, राहत न मिलने पर विधानसभा घेरने की चेतावनी.
Published : January 30, 2026 at 1:33 PM IST
फर्रुखाबाद: विकास भवन परिसर में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. उन्होंने चेतावनी दी कि 7 मार्च तक मांगें पूरी न होने पर 8 मार्च को लखनऊ विधानसभा घेराव करेंगे और अप्रैल से पोषण ट्रैकर ऑनलाइन कार्य बंद कर देंगी.
क्या मांगें उठाईं: आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध में कार्यकर्ताओं ने पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, 65 वर्ष रिटायरमेंट आयु, 5G मोबाइल व डाटा भत्ता, प्रोत्साहन राशि को मानदेय में शामिल करने, अतिरिक्त ड्यूटी न थोपने जैसी 10 प्रमुख मांगें रखीं.
जिलाध्यक्ष ने सरकार को चेताया: जिलाध्यक्ष किरण मिश्रा बताया कि संगठनों की ओर से लंबित मांगों को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका की लंबित मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव को सौंपा हैं. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को प्रमुखता से पूरा करने की मांग की है. साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी न हुई तो वह लखनऊ में आंदोलन के लिए पहुंचेंगी. प्रदर्शन में आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण मिश्रा, साथी आंगनबाड़ी कार्यकत्री, भारती सिंह, सुधा, प्रीति गुप्ता, जया गंगवार, लता शर्मा, हेमलता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुईं.
