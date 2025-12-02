ETV Bharat / state

मानदेय वृद्धि और पेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, सचिवालय कूच किया

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां ने सचिवालय कूच किया ( ETV Bharat )

देहरादून: प्रदेश के अलग-अलग जिलों से देहरादून पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने मंगलवार को मानदेय वृद्धि और सेवानिवृत्ति पर पेंशन की सुविधा दिए जाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने महिलाओं को सुभाष रोड स्थित सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया और जल्द मांगे पूरी करने को कहा. काफी देर तक प्रदर्शनकारी महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठी रहीं. उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सचिवालय कूच में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना समर्थन देने पहुंचे. हरीश रावत ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांगों को जायज बताया. सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां (ETV Bharat) हरीश रावत ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की वाजिब मांगों को नहीं मानकर उनका शोषण कर रही है. सरकार ने इनका वर्कलोड तीन से चार गुना बढ़ा दिया, लेकिन इनको पुराना मानदेय दिया जा रहा है. महंगाई में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिस कारण इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.