आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: बीएलओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप, एसआईआर कार्य करने से इनकार
आरोप लगाया कि बीएलओ अनावश्यक रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डराते-धमकाते हैं.
Published : November 14, 2025 at 4:42 PM IST
अजमेर: सघन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में कर्मचारियों में विवाद सामने आने लगे हैं. अब बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव का मामला सामने आया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ के साथ काम करने से इनकार कर दिया है. उनका आरोप है कि बीएलओ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया.
भामसं के प्रदेश पदाधिकारी, आंगनबाड़ी एवं आशा सहयोगिनी के प्रदेश प्रभारी भोलेनाथ आचार्य ने बताया कि शासन सचिव के स्पष्ट आदेश हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों से गैर-आईसीडीएस कार्य नहीं लिए जा सकते. उसके बाद भी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों से अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं. आचार्य ने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बीएलओ के सहायक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है. यह राष्ट्रीय कार्य है, इसकी ड्यूटी करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हैं, लेकिन बीएलओ को भुगतान किया जा रहा है. वहीं, बीएलओ की सहायक के रूप में ड्यूटी दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जा रहा.
पढ़ें: SIR: कार्यग्रहण नहीं करने पर 148 सूचना सहायकों को नोटिस...आज ज्वाइन नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ अनावश्यक रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डराते-धमकाते हैं. ऑनलाइन कार्य और बीएलओ को दिए जाने वाले फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरवाए जा रहे हैं, जबकि सहायक के रूप में उनकी ड्यूटी केवल मकान बताने तक सीमित होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी का समय निर्धारित नहीं है और रविवार जैसे साप्ताहिक अवकाश के दिन भी उनसे काम लिया जा रहा है.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्मला डीडवानिया ने बताया कि वे ड्यूटी शीशा खान पीर रोड क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. निर्मला ने आरोप लगाया कि बीएलओ उनसे चिल्लाकर बात करते हैं. बीएलओ दस्तावेजों को पानी की टंकी में गिराने का झूठा आरोप लगाते हैं. वे साथ काम नहीं करना चाहती.