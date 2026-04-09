ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली कम लंबाई की साड़ी, विभाग ने कहा, जरूरत पड़ी तो बदली जाएंगी साड़ियां

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी गई साड़ियों की लंबाई और गुणवत्ता पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन लिया है.

QUESTION ON QUALITY OF SAREES
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिली कम लंबाई की साड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: सामान्य रुप से महिलाएं जो साड़ियां पहनती हैं, उन साड़ियों की लंबाई साढ़े छह मीटर होती है. इससे कम लंबाई की साड़ी पहनना मुश्किल है. इसके बावजूद आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरण तय मापदंड और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया. इन आरोपों प लेकिन जहां भी गड़बड़ी मिली है, वहां सुधार किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर साड़ियां बदली जाएंगी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिली कम लंबाई की साड़ी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी गई साड़ियों की लंबाई और गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन लिया है. विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को साल में 2 साड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है. इसके लिए प्रति साड़ी 500 तय है. इसी आधार पर राज्य में करीब 1.94 लाख साड़ियों की आपूर्ति का आदेश छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी को दिया गया था. साड़ियों के रंग, डिजाइन और लंबाई का मापदंड राज्य स्तर पर तय किया गया था. इसके अनुसार साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर और ब्लाउज पीस सहित कुल लंबाई 6.30 मीटर निर्धारित है.

महिला एवं बाल विकास विभाग ने लिया अब एक्शन

महिला एवं बाल विकास विभाग को साड़ी की आपूर्ति से पहले छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी के सैंपल की जांच तकनीकी एजेंसी राइट्स लिमिटेड, मुंबई से कराई गई थी, जिसमें गुणवत्ता सही पाई गई. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरित की गई. हालांकि वितरण के बाद दुर्ग, धमतरी, रायगढ़ और कबीरधाम जिलों से कुछ शिकायतें सामने आई है. इनमें साड़ी छोटी होने, धागा निकलने और रंग छोड़ने की बात कही गई. विभाग ने तुरंत जांच समिति बनाकर इन मामलों की पड़ताल कराई. जांच में कुछ मामलों में लंबाई कम और बुनाई में खामियां सामने आई. विभाग का कहना है कि कॉटन साड़ी होने के कारण पहली धुलाई में रंग छोड़ने की स्थिति कुछ जगहों पर दिखी, लेकिन बाद में रंग सामान्य रहा.

जांच के दिए गए आदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे साड़ियों की दोबारा जांच करें और जहां मापदंड से कमी मिले, उसकी जानकारी भेजें. साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी साड़ियों को बदलकर मानक के अनुसार नई साड़ियां उपलब्ध कराई जाएं. विभाग ने यह भी बताया कि जारी कार्यादेश में ही एजेंसी को गुणवत्ता बनाए रखने और शिकायत मिलने पर सामग्री बदलने की शर्त लिखी गई थी.

विभाग का कहना है कि किसी भी हितग्राही को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी मानक के अनुरूप साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी.

7 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू, राज्यपाल ने विधेयक पर लगाई मुहर, जानिए क्या है यह कानून

मनरेगा में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 97 फीसदी मजदूरों का ई केवायसी पूरा, भुगतान में आएगी पारदर्शिता

कवर्धा में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से वसूली, कोतवाली थाना इलाके की वारदात

TAGGED:

ANGANWADI
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPART
ANGANWADI ASSISTANTS AND WORKERS
CENTRAL GOVERNMENT SCHEME
QUESTION ON QUALITY OF SAREES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.