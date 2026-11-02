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देहरादून में गरजीं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, सीएम आवास किया कूच, मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगें रखी

देहरादून में गरजीं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

वहीं, हाथीबड़कला में रोके जाने पर गुस्साए आंगनबाड़ी वर्कर्स आक्रोश स्वरूप सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं. इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया.