ETV Bharat / state

अजमेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार...एक घंटे कलेक्ट्रेट का घेराव, चेताया- अगला नंबर विधानसभा का

अजमेर: हजारों कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों के ताला लगाकर अजमेर शहर की सड़कों पर उतरीं. उनका आरोप था, सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन मिल रहा है लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय पहले ही काफी कम है और वह भी समय पर नहीं मिलता है. हजारों कार्यकर्ता रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंची, जहां एक घंटे कलेक्ट्रेट का घेराव किया. प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगें अनसुनी कर रही है, लेकिन मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा.

इससे पहले अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंची और सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया. ये आंगनबाड़ी की यूनिफॉर्म में थीं. इनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सहायिका एवं ग्राम साथिनी को नियमित करने समेत 14 सूत्रीय मांग है.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Ajmer)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्पना पुरोहित ने बताया कि महिला एवं बाल विकास की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं और ग्राम साथिनी सरकार के समक्ष मांगें रखने आई है. राज्य सरकार को चाहिए कि हमारी सुध ले. ग्रामीणों के बच्चों को संभालना और पोषाहार देने का काम कार्यकर्ता कर रही हैं. सरकार को समझना चाहिए कि यदि हम रुक गई तो सरकार की योजनाएं भी थम जाएगी. इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है.