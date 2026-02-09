ETV Bharat / state

बजट से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका और ग्राम साथिनों का शक्ति प्रदर्शन, कहा- मांग पूरी नहीं हुई तो दिल्ली कूच तय

हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ धरने पर बैठे.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 4:38 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 5:03 PM IST

जयपुर: बजट से ठीक पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो उन्हें मजबूर होकर दिल्ली कूच करना पड़ेगा. सोमवार को बाइस गोदाम पुलिया के पास अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना दिया. प्रदेश भर से पहुंची महिला आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने सहित 11 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखा.

उच्च न्यायालय का आदेश लागू हो : अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक-संरक्षक छोटेलाल बुनकर ने बताया कि उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष माना है. साथ ही उनका मानदेय क्रमशः ₹24,800 और ₹20,300 तय किया है. अदालत ने इसे 30 दिनों के भीतर लागू करने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सचिवों को निर्देशित किया है.

अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ धरने पर (ETV Bharat Jaipur)

बुनकर ने इसे मातृशक्ति की पहली बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब सरकार को इसे लागू करना होगा. धरने के माध्यम से कर्मचारी संघ ने अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी. उन्होंने बताया कि उनका यह शक्ति प्रदर्शन केवल शुरुआत है. अपने हक और अधिकारों के लिए उनका यह प्रयास भविष्य को मजबूत बनाएगा. बुनकर ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें बजट में शामिल नहीं की, तो हमें मजबूर होकर दिल्ली कूच करना पड़ेगा. यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि हक की लड़ाई है.

ये हैं मांगें :

  1. न्यूनतम मानदेय वृद्धि: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को ₹20,300 से बढ़ाकर ₹24,800 किया जाए.
  2. कुम्हेर परियोजना: निजी हाथों से संचालित ठेका समाप्त किया जाए.
  3. नर्सरी शिक्षक का दर्जा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नर्सरी शिक्षक का दर्जा दिया जाए.
  4. ग्राम साथिनों के लिए पद और आरक्षण: महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण.
  5. रिक्त पदों में शिथिलता: आंगनवाड़ी के रिक्त पदों में बोनस अंक सहित पूर्ण आयु-सीमा शिथिलता लागू की जाए.
  6. पेंशन और ग्रेच्युटी: पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

नई क्रांति की शुरुआत : संघ की प्रदेशाध्यक्ष रचना शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल न्यायालय के आदेश को लागू कराना नहीं है, बल्कि आंगनवाड़ी और ग्राम साथिनों के अधिकारों और भविष्य को सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनदेखा की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों की मेहनत और योगदान अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. छोटे से छोटे बच्चे से लेकर ग्रामीण परिवारों तक, इन कार्यकर्ताओं की सेवाओं ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है. यह धरना न केवल न्यायालय के आदेश को लागू कराने का जरिया है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत है.

